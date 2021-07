L’introduction en bourse de Rolex Rings Rs 731 crore s’ouvre le 28 juillet; vérifier la fourchette de prix, la taille du lot, la date d’attribution, la date d’inscription

L’émission publique du fabricant de composants automobiles Rolex Rings fermera ses portes le vendredi 30 juillet 2021

L’introduction en bourse de Rolex Rings Rs 731 crore sera ouverte à la souscription le mercredi 28 juillet 2021, au prix de Rs 880-900 par action. L’émission publique du fabricant de composants automobiles Rolex Rings sera fermée à la souscription le vendredi 30 juillet 2021. L’émission comprendra une nouvelle émission de Rs 56 crore et une offre de vente (OFS) d’un maximum de Rs 75 lakh actions par Rivendell PE LLC (anciennement connue sous le nom de NSR-PE Mauritius LLC). Equirus Capital Private Limited, IDBI Capital Markets & Securities Limited et JM Financial Limited sont les principaux responsables du problème. Link Intime India Pvt Ltd est le registraire du problème.

Jusqu’à 50 pour cent de l’offre seront réservés aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), pas moins de 35 pour cent aux investisseurs de détail et les 15 pour cent restants aux investisseurs non institutionnels (NII). Les investisseurs peuvent enchérir sur un minimum de 16 actions et en multiples de celles-ci. Les promoteurs de la société sont Rupesh Dayashankar Madeka, Jiten Dayashankar Madeka, Manesh Dayashankar Madeka, Pinakin Dayashankar Madeka et Bhautik Dayashankar Madeka. Il s’agirait de la 29e introduction en bourse de l’année civile 2021.

La base d’attribution des actions IPO avec la bourse désignée aura lieu le 4 août. Le lancement des remboursements ou du déblocage des fonds des comptes ASBA devrait avoir lieu le 5 août 2021. Alors que les actions seront créditées sur les comptes de dépôt le 6 août 2021. Rolex Rings fera ses débuts en bourse le 9 août 2021, selon RHP

Après une inscription réussie, Rolex Rings rejoindra Bharat Forge, Ramkrishna Forgings et MM Forgings. Le rendement moyen pondéré de la valeur nette pour les trois derniers exercices est de 23,34 %. Alors que le ratio P/E du groupe de pairs de l’industrie s’élevait à 77,52x. Le a prévu d’utiliser le produit net de la nouvelle émission pour financer les besoins en fonds de roulement à long terme ainsi que les objectifs généraux de l’entreprise. En outre, le fabricant de composants automobiles s’attend à bénéficier des avantages de la cotation des actions en bourse, de la valorisation de sa marque auprès des clients existants et potentiels et de la création d’un marché public pour ses actions en Inde.

Le ratio cours/bénéfice basé sur le BPA dilué sur une base consolidée retraitée pour l’exercice 2021 à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix atteint le 25,03. Basée à Rajkot, dans le Gujarat, Rolex Rings fait partie des fabricants de composants forgés et usinés du pays. Pour l’exercice clos le 31 mars 2021, Rolex Rings a enregistré un bénéfice de Rs 86,95 crore par rapport à Rs 52,94 crore au cours de l’exercice précédent. Ses revenus d’exploitation se sont élevés à Rs 616,36 crore en 2020-2021 contre Rs 666 crore l’exercice précédent.

