L’introduction en bourse de Rs 2 144-cr de l’Institut des sciences médicales de Krishna s’ouvre le 16 juin; fourchette de prix fixée à Rs 815-825 pièce

L’introduction en bourse du Krishna Institute of Medical Sciences comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur allant jusqu’à Rs 200 crore et une offre à la vente (OFS) de 2,35 crore d’actions

L’offre publique initiale (IPO) de 2 143,74 crores du Krishna Institute of Medical Sciences sera ouverte aux souscriptions la semaine prochaine le 16 juin 2021 dans la fourchette de prix de 815 à 825 Rs par action. L’appel d’offres de l’investisseur principal aura lieu le 15 juin 2021. L’émission se clôturera pour la souscription le 18 juin. L’émission publique comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur allant jusqu’à Rs 200 crore et une offre de vente (OFS) de 2,35 crore actions par ses promoteurs et actionnaires existants. L’OFS comprend la vente d’actions allant jusqu’à 1,60 crore par General Atlantic Singapore KH Pte Ltd, jusqu’à 3,87 actions lakh par le Dr Bhaskara Rao Bollineni, jusqu’à 7,75 actions lakh par Rajyasri Bollineni, jusqu’à 3,87 actions lakh par Bollineni Ramanaiah Memorial Hospitals Private Ltd.

Les investisseurs peuvent enchérir sur un lot minimum de 18 actions et en multiples de celles-ci. Jusqu’à 75 % (Rs 1 592,81 crore) de l’offre nette ont été réservés aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), 15 % (Rs 318,56 crore) aux acheteurs non institutionnels (NIB) et 10 % (Rs 212,37). crore) pour les investisseurs de détail. Alors que les actions d’une valeur de Rs 20 crore ont été réservées aux employés. Un rabais de Rs 40 par action sera accordé aux employés éligibles enchérissant dans la portion réservée aux employés.

Axis Capital, Kotak Mahindra Capital, Credit Suisse Securities et IIFL Securities ont été nommés banquiers d’affaires pour conseiller la société sur l’introduction en bourse. Lin Intime India Private Ltd sera le registraire de l’émission de l’Institut Krishna des sciences médicales. Les sociétés du groupe de pairs cotées en Inde sont Apollo Hospitals Enterprise, Fortis Healthcare, Narayana Hrudayalaya et Max Healthcare Institute. Le rendement moyen pondéré de la valeur nette pour les exercices 2019, 2020 et 2021 est de 16,82 %.

La société a prévu d’utiliser le produit net pour financer le remboursement/le remboursement anticipé de certains emprunts d’une valeur de Rs 150 crore et à des fins générales de l’entreprise. KIMS Hospital Kurnool Private Limited (KHKPL) gère un hôpital multi-spécialités à Kurnool dans l’Andhra Pradesh avec un total de 200 lits, qui étaient tous des lits opérationnels au 31 mars 2021.

