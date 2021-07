L’introduction en bourse de Rs 500 crore de Tatva Chintan Pharma ouvre le 16 juillet; vérifier la fourchette de prix, la taille du lot, d’autres détails

L’introduction en bourse de Tatva Chintan Pharma Chem débutera le 16 juillet et se clôturera le 20 juillet 2021Image: .

Tatva Chintan Pharma Chem lancera son introduction en bourse de Rs 500 crore au prix de Rs 1073-1083 par action. L’émission s’ouvrira le 16 juillet et se clôturera le 20 juillet 2021. L’émission publique comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 225 crore et une offre à la vente (OFS) d’une valeur de Rs 275 crore par les promoteurs et actionnaires existants. L’émission sera ouverte aux investisseurs de référence le jeudi 15 juillet, un jour avant la date d’ouverture de l’offre publique. Il est proposé que les actions de participation soient cotées à l’ESB et à la Bourse nationale.

Les investisseurs peuvent enchérir sur un minimum de 13 actions et en multiples de celles-ci. Dans la fourchette de prix supérieure, ils devront débourser 14 079 Rs pour obtenir un seul lot. L’introduction en bourse de Tatva Chintan Pharma Chem aura 50 pour cent réservé aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) et 15 pour cent sera réservé aux investisseurs non institutionnels (NII). Les 35 pour cent restants de l’émission seront disponibles pour les investisseurs particuliers. ICICI Securities et JM Financial sont les chefs de file de la question. Link Intime India Private Ltd est le registraire du problème.

Une fois l’inscription réussie, Tatva Chintan rejoindra Aarti Industries, Navin Fluorine, Alkyl Amines Chemicals, Vinati Organics et Fine Organics Industries. Le coût moyen d’acquisition des actions détenues par les actionnaires vendeurs, à savoir Ajaykumar Mansukhlal Patel, Chintan Nitinkumar Shah, Shekhar Rasiklal Somani, Ajay Mansukhlal Patel HUF, Priti Ajaykumar Patel, Darshana Nitinkumar Shah, Kajal Shekhar Somani, Samirku Somar Rasik est Rs 1,59, Rs 3,06, Rs 2,87, Rs 4, Rs 2,49, Rs 1,11, Rs 2,69, Rs 1,65 et Rs 0,91, respectivement. Le rendement moyen pondéré de la valeur nette pour les trois derniers exercices est de 30,75 %.

Tatva Chintan Pharma Chem a prévu d’utiliser le produit net pour financer les dépenses en capital requises pour l’expansion de l’usine de fabrication de Dahej d’une valeur de Rs 147,1 crore, et pour financer les dépenses en capital requises pour la mise à niveau de notre installation de R&D à Vadodara d’une valeur de Rs 23,9 crore, et pour l’entreprise générale fins.

Avec plusieurs acteurs à travers le monde et aucune part de marché substantielle, le marché mondial des catalyseurs de transfert de phase est de nature très fragmentée. Les principaux fabricants du marché indien sont Tatva Chintan, Dishman Group, Delta Finochem, Pacific Organics Private Limited, Otto Chemie, TCI Chemicals et quelques autres acteurs plus petits. Tatva Chintan, Delta Finochem, Dishman group et Pacific Organics Private Limited sont les principaux acteurs du marché d’exportation, l’Europe étant le leader en termes d’importations en provenance d’Inde. Tatva Chintan est l’un des principaux producteurs mondiaux d’une gamme complète de catalyseurs de transfert de phase en Inde et l’un des principaux producteurs à travers le monde. Avec une croissance dans les secteurs pharmaceutiques et connexes, la section des catalyseurs de transfert de phase connaîtra une énorme demande de la part du monde entier.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.