L’introduction en bourse de Sapphire Foods a été souscrite 1,5 fois jusqu’à présent le dernier jour, vérifiez la prime du marché gris ; devriez-vous investir

L’introduction en bourse de KFC et de l’opérateur Pizza Hut Sapphire Foods India a été souscrite 1,5 fois jusqu’à présent, l’enchère du dernier jour étant toujours en cours. L’introduction en bourse de Sapphire Foods India a jusqu’à présent reçu des offres pour 1,18 crore d’actions, contre une taille d’offre de 96,63 actions lakh. La part investisseurs particuliers a été souscrite 6,16 fois ; la part des investisseurs non institutionnels est sous-souscrite à 34 % ; et la part des acheteurs institutionnels qualifiés n’a été souscrite que de 3 pour cent jusqu’à présent. Les analystes disent que Sapphire Foods est très similaire à Devyani International en termes d’activité et de marques. « La société a fait une attribution préférentielle à Rs 505 il y a seulement 2 mois et maintenant une introduction en bourse à Rs 1 180. Cela n’inspire pas confiance », a déclaré à Financial Express Online Aditya Kondawar, COO, JST Investments.

Sapphire Foods, créé en 2015, est l’un des restaurateurs de la marque Yum dans le sous-continent indien. «Devyani International, qui possède la même franchise de KFC, Pizza Hut, etc., similaire à Sapphire Foods, est disponible à une capitalisation boursière de Rs 18 000 crore sur un revenu de Rs 1 100 crore. Sapphire avec presque les mêmes revenus s’élève à Rs 7 500 crore de capitalisation boursière. Il y a de bonnes chances de gagner en cotation car quelque chose a été laissé sur la table pour les investisseurs par rapport à ses pairs cotés », a déclaré à Financial Express Online Rajesh Singla, fondateur et PDG de la société de conseil PreIPO Planify Consultancy.

L’offre publique initiale de Sapphire Foods est entièrement une offre à la vente (OFS) de 1,75 crore d’actions par les promoteurs et les actionnaires existants. La société a fixé une fourchette de prix de 1 120 à 1 180 Rs par action. Sur le marché primaire, les actions de Sapphire Foods India cotaient à une prime de Rs 55 chacune. Jeudi, les actions se négociaient à Rs 1 235, une prime de près de 5%.

Sapphire Foods a enregistré des pertes au cours des dernières périodes (FY19-20) et les données financières n’ont pas été excellentes, mais au cours des deux dernières périodes, la perte a diminué, a déclaré un analyste. L’espace QSR devrait avoir de belles perspectives d’avenir dans le pays en raison de sa capacité de génération de trésorerie et de son cycle de fonds de roulement. « L’introduction en bourse est évaluée à 60,2x FY21 EV/EBITDA et 7,3x FY21 EV/ventes, ce qui semble être une remise modeste par rapport à Devyani International, récemment cotée, qui semble raisonnable en raison du meilleur profil de marges de Devyani. La culture de la restauration rapide sous QSR devrait prospérer en Inde en raison de l’augmentation de la population de la classe ouvrière et de l’urbanisation continue. Par conséquent, les investisseurs peuvent y souscrire à long terme », a déclaré à Financial Express Online Likhita Chepa, analyste de recherche principale chez CapitalVia Global Research.

