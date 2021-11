L’introduction en bourse de Sapphire Foods a été souscrite 6,62 fois le dernier jour

« Le marché des services de restauration en Inde devrait croître à un TCAC de 8,0% de l’exercice 2020 à l’exercice 2025, et devrait atteindre 6 211 milliards de roupies d’ici l’exercice 2025 », a déclaré HDFC Securities dans une note de pré-IPO. .

La vente initiale d’actions de Sapphire Foods, exploitant des points de vente KFC et Pizza Hut, s’est clôturée avec un abonnement de 6,62x le dernier jour d’enchères jeudi. La société a reçu des offres pour 6,39 actions crore, contre son offre de 96,63 actions lakh.

L’intérêt des particuliers pour l’offre publique est resté soutenu puisque la part réservée aux investisseurs particuliers a été souscrite 8,70 fois. La part réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) et aux investisseurs non institutionnels (NII) a reçu des souscriptions de 7,50 et 3,46 fois, respectivement.

Il est peu probable que la société reçoive un produit de l’introduction en bourse de 2 073 crores de roupies, car l’émission était une offre de vente complète par les actionnaires et les promoteurs existants.

L’offre a été ouverte à la souscription le 9 novembre. La veille, la société a recueilli 933 crores de roupies auprès d’investisseurs clés, allouant 7 906 473 actions au prix supérieur de 1 180 roupies/action.

L’entreprise est un nom de premier plan dans la chaîne de restauration rapide (QSR) et bénéficiera à l’avenir d’une présence substantielle en Inde et au Sri Lanka. Le marché de la restauration en Inde a considérablement augmenté depuis 2015 et devrait croître à des niveaux plus élevés en 2025, ont déclaré les courtiers.

Au 30 juin 2021, la société possédait et exploitait 209 restaurants KFC en Inde et aux Maldives, 239 restaurants Pizza Hut en Inde, au Sri Lanka et aux Maldives, et deux restaurants Taco Bell au Sri Lanka.

