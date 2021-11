L’introduction en bourse de Sapphire Foods a été souscrite à 49 % le jour 1, la portion au détail a été réservée 2,56 fois

Elle exploite également 209 points de vente KFC en Inde et aux Maldives et deux restaurants Taco Bell au Sri Lanka.

L’offre publique initiale (IPO) de Sapphire Foods, l’opérateur des points de vente KFC et Pizza Hut, a été souscrite à 49 % le premier jour de l’appel d’offres. Les investisseurs ont offert 47 11 212 actions de participation contre l’offre de 96 63 468 actions de participation.

La portion de détail a été souscrite 2,56 fois le jour 1, car les investisseurs individuels ont offert 44 99 340 actions contre les 17 57 994 offertes. Cependant, la demande des investisseurs institutionnels qualifiés (QIB) et des investisseurs non institutionnels (NII) est restée faible, recevant des souscriptions pour seulement 2 % et 5 % de la part réservée, respectivement.

La société cherche à lever 2 073 crore via la vente initiale d’actions à une fourchette de prix supérieure de 1 180 /action. Cependant, il ne percevra aucun produit de l’émission car l’offre est une offre complète de vente (OFS) par les promoteurs et les actionnaires existants.

Le 8 novembre, la société avait clôturé avec succès son portefeuille d’ancrage de 933 crores avec des investisseurs de renom tels que le gouvernement de Singapour, Abu Dhabi Investment Authority et Morgan Stanley Asia (Singapour) participant à l’offre.

Sapphire Foods est l’un des restaurateurs de la marque Yum dans le sous-continent indien. En juin, la société exploitait 239 points de vente Pizza Hut en Inde, au Sri Lanka et aux Maldives. Elle exploite également 209 points de vente KFC en Inde et aux Maldives et deux restaurants Taco Bell au Sri Lanka.

Nirmal Bang Securities a attribué une note de « souscription » à l’offre publique. « Compte tenu du portefeuille de marques mondialement connu, de la croissance des magasins, de l’amélioration de la rentabilité, nous avons une vision positive de l’entreprise. À la bande supérieure de Rs 1180, les ventes EV/ventes atteignent 7,4 fois les ventes de l’exercice 21 », a déclaré la société de courtage dans une note.

