L’introduction en bourse de Shyam Metalics s’ouvre le 14 juin; taille de l’offre réduite à Rs 909 crore alors que les promoteurs déchargent Rs 252 crore actions

Shyam Metalics a réduit la taille de son introduction en bourse de Rs 1 107 crore à Rs 909 crore. Image : .

Shyam Metalics and Energy Ltd (SML) Rs 909 crore offre publique initiale (IPO) ouvrira à la souscription le 14 juin 2021. L’émission publique se clôturera le 16 juin et l’appel d’offres pour les investisseurs principaux s’ouvrira le 11 juin. La société de fabrication a réduit la taille de son introduction en bourse de 1 107 crore de Rs à 909 crore de Rs, après que les promoteurs ont déchargé des actions de 252 crore de Rs de leur propre participation contre 450 crore de Rs comme prévu précédemment. La taille du nouveau numéro est restée la même à Rs 657 crore. Les principaux gestionnaires de l’émission sont ICICI Securities, Axis Capital, IIFL Securities, JM Financial et SBI Capital Markets. KFin Technologies Private Ltd est le bureau d’enregistrement de l’émission publique.

Shyam Metalics and Energy a déclaré un TCAC de 6,56 % dans ses revenus de l’exercice 2018 à 2020. « En raison de la hausse des prix des métaux, les actions de métaux bénéficient d’un avantage considérable sur le marché. Si le prix de l’émission est raisonnable, il devrait susciter une forte réaction des investisseurs », a déclaré à Financial Express Online Abhay Doshi, fondateur de UnlistedArena.com, spécialisé dans les actions pré-IPO et non cotées.

Shyam Metalics and Energy OFS se compose de

– Subham Capital Private Ltd : jusqu’à Rs 37 crore

– Subham Buildwell Private Ltd : jusqu’à Rs 63 crore

– Kalpataru Housefin & Trading Private Ltd : jusqu’à Rs 25 crore

– Dorite Tracon Private Ltd : jusqu’à Rs 30 crore

– Narantak Dealcomm Ltd : jusqu’à Rs 97 crore

Shyam Metalics and Energy a l’intention d’utiliser le produit net de la nouvelle émission pour le remboursement ou le remboursement anticipé de Rs 470 crore de sa dette et de celle de sa filiale, et à d’autres fins générales. La société a une capacité totale de métal de 5,71 millions de tonnes et 227 MW de puissance captive. La capacité sera portée à 11,57 millions de tonnes d’ici 2025 en tant que projets de friches industrielles dans deux usines de Jamuria au Bengale occidental et de Sambalpur à Odisha. « Avec les États qui se préparent à débloquer progressivement l’activité économique, les perspectives du secteur des métaux semblent s’améliorer et Shyam Metalics est bien placé pour se maintenir à long terme, car il s’agit de l’un des producteurs d’acier les moins endettés », Likhita Chepa, Analyste de recherche principal chez CapitalVia Global Research, a déclaré Financial Express Online. Chepa a conseillé aux investisseurs de souscrire à cette émission dans une perspective à long terme.

Les pairs répertoriés de Shyam Metalics and Energy Ltd sont Tata Steel Ltd, JSW Steel Ltd, Steel Authority of India Ltd, Jindal Steel and Power Ltd et Tata Steel Long Products Ltd. La demande d’acier est étroitement liée à la croissance du PIB, avec la demande d’acier au PIB multiplicateur de croissance variant selon les phases. Après avoir été à la traîne par rapport à la croissance du PIB de l’Inde de 2012 à 2013, la croissance de la demande d’acier a dépassé la croissance macroéconomique au cours des exercices 2018 et 2019. Une expansion progressive du PIB et une augmentation des revenus ont entraîné une croissance robuste de l’automobile, des biens de consommation durables, des chemins de fer, des logements abordables, et l’habitat rural. L’Inde est le deuxième producteur mondial d’acier avec près de 6 % de la production mondiale d’acier.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

