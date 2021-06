L’introduction en bourse de Sona BLW Rs 5 550 crores, soutenue par Blackstone, s’ouvre le 14 juin; l’entreprise annonce une fourchette de prix

Il est proposé que les actions de participation de Sona BLW Precision Forgings (Sona Comstar) adossées à Blackstone soient cotées sur BSE et NSE. (Image : Sona Comstar)

L’offre publique initiale (IPO) de Sona BLW Precision Forgings (Sona Comstar) de 5 550 crores sera ouverte à la souscription le 14 juin 2021, à une fourchette de prix de 285 à 291 Rs par action. L’émission Sona BLW soutenue par Blackstone se clôturera le 16 juin 2021. L’émission publique d’un fabricant de composants automobiles comprend une nouvelle émission d’actions jusqu’à Rs 300 crore et une offre à la vente (OFS) d’un maximum de 5 250 crore par l’actionnaire vendeur Singapore VII Topco III Pte Ltd, une filiale de Blackstone Group Inc. L’appel d’offres pour les investisseurs principaux s’ouvrira le vendredi 11 juin 2021.

La portion réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) représentera jusqu’à 75 pour cent de l’offre (Rs 4 162,50 crore), les investisseurs non institutionnels auront jusqu’à 15 pour cent de la portion réservée (Rs 833,50 crore) tandis que jusqu’à 10 pour cent sera réservé aux investisseurs de détail (Rs 555 crore). L’introduction en bourse dans la fourchette de prix supérieure de 291 roupies semble pleinement tarifée, a déclaré Abhay Doshi, fondateur de UnlistedArena.com, spécialisé dans les actions pré-IPO et non cotées. L’entreprise évolue dans un secteur concurrentiel. “Il serait intéressant de voir comment l’entreprise se comporte dans le segment EV à l’avenir”, a déclaré Doshi à Financial Express Online.

« Sur le plan financier, sur la base du BPA annualisé de l’exercice 21, le PE est d’environ 80x tandis que le P/BV est d’environ 12,93x, ce qui rend le problème coûteux. Par conséquent, à mon avis, il serait prudent de surveiller les performances des prochains trimestres avant de prendre des décisions », a ajouté Abhay Doshi.

Les principaux gestionnaires à émettre sont Kotak Mahindra Capital, Credit Suisse Securities, JM Financial JP Morgan et Nomura Financial. Le registraire de l’introduction en bourse de Sona BLW est KFin Technologies Pvt Ltd. Il est proposé que les actions soient cotées sur BSE et NSE. Une fois l’inscription réussie, la société rejoindra Motherson Sumi Systems, Sundaram Calyton, Bosch Ltd, Bharat Forge, Mahindra CIE Automotive, Endurance Technologies, Minda Industries, Sundaram Fasteners, WABCO Ltd. Le ratio P/E moyen de l’industrie s’élève à 4 150,66 X. La société a prévu d’utiliser le produit net de l’émission pour le remboursement/le prépaiement de certains emprunts d’une valeur de 2 250 crores de roupies dont la société a bénéficié et à des fins générales de l’entreprise.

Sona Comstar est également l’un des deux plus grands exportateurs de démarreurs du pays en plus d’être le plus grand fabricant d’engrenages différentiels pour véhicules de tourisme, véhicules utilitaires et tracteurs en Inde. Certains de ses principaux clients OEM comprennent un OEM mondial de véhicules électriques, un constructeur nord-américain de véhicules de tourisme et de véhicules utilitaires, Ashok Leyland, Daimler, Escorts, Mahindra & Mahindra, Mahindra Electric, Maruti Suzuki, Renault Nissan, Volvo et Volvo Eicher.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

