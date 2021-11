L’introduction en bourse de Star Health Insurance, propriété de Rakesh Jhunjhunwala, ouvrira le 30 novembre ; vérifier la taille du numéro, le prix, d’autres détails

Rakesh Jhunjhunwala ne vendra pas sa participation de 14,98 % dans Star Health et Allied Insurance.

Rakesh Jhunjhunwala a soutenu l’introduction en bourse de Rs 7 249 crore de Star Health et Allied Insurance Company qui arrivera sur Dalal Street le 30 novembre la semaine prochaine. La société a annoncé mercredi avoir fixé la fourchette de prix à Rs 870-900 par action. L’introduction en bourse sera un mélange d’une nouvelle émission d’actions et d’une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants de la société. Star Health and Allied Insurance Company appartient à un consortium d’investisseurs comprenant Safecrop Investments India LLP, WestBridge AIF I et le grand taureau Rakesh Jhunjhunwala. L’émission sera close le 2 décembre.

Selon le RHP déposé par la société, l’introduction en bourse comprendra une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 2 000 crore et une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants de la société d’une valeur de Rs 5 249 crore sur l’extrémité supérieure de la fourchette de prix. Du promoteur et du groupe de promoteurs, Safecrop Investments India LLP, Konark Trust, MMPL Trust cherchent à réduire leur participation dans la société tandis que d’autres investisseurs vendant une participation incluent Apis Growth 6 Ltd, Mio IV Star, University of Notre Dame Du Lac, Mio Star , ROC Capital Pty Ltd, Venkatasamy Jagannathan, Sai Satish et Berjis Minoo Desai. Rakesh Jhunjhunwala ne vendra pas sa participation de 14,98 % dans Star Health et Allied Insurance.

L’introduction en bourse de Star Health and Allied Insurance aura une réservation de Rs 100 crore pour les employés de l’entreprise. Pendant ce temps, 75 % de l’émission est réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB). 15% de l’émission est réservée aux investisseurs non institutionnels (NII) et les 10% restants aux investisseurs particuliers. Les investisseurs peuvent enchérir sur un minimum de 16 actions et en multiples de celles-ci. À partir du fonds levé grâce à la nouvelle émission d’actions, la société prévoit d’augmenter sa base de capital.

Au cours de l’exercice précédent, la société a enregistré une perte nette de Rs 825 crore, contre un bénéfice net de Rs 268 crore au cours de la période de l’année précédente. Au cours du trimestre de juillet à septembre, la perte nette de la société s’est élevée à Rs 380 crore, contre un bénéfice net de Rs 199 crore à la même période l’année dernière. Une fois l’introduction en bourse réussie, Star Health et Allied Insurance rejoindront en bourse des sociétés telles que HDFC Life Insurance Company, ICICI Prudential Life Insurance Company, SBI Life Insurance et ICICI Lombard General Insurance Company. Les actions de la société seront cotées à la BSE et à la NSE

