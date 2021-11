L’introduction en bourse de Star Health, soutenue par Rakesh Jhunjhunwala, s’ouvre demain ; Les BPF s’évaporent, faut-il s’abonner ?

L’introduction en bourse de Star Health est un mélange d’une nouvelle émission d’actions et d’une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants. (Photo : REUTERS)

L’introduction en bourse de Star Health et Allied Insurance, soutenue par Rakesh Jhunjhunwala, sera ouverte aux souscriptions demain alors que la société cherche à lever 7 249 crores de roupies auprès des investisseurs. Les actions de Star Health et Allied Insurance seront disponibles pour les investisseurs à souscrire à partir de demain dans une fourchette de prix fixe de Rs 870-900 par action dans un lot de 16 actions. Avant l’introduction en bourse, la prime du marché gris (GMP) de Star Health a fortement baissé pour se situer désormais en dessous de Rs 10 par action, selon les personnes qui négocient des actions non cotées. Le GMP de Star Health était proche de Rs 90 par action la semaine dernière.

Détails du problème

L’introduction en bourse de Star Health est un mélange d’une nouvelle émission d’actions et d’une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants. La nouvelle taille de l’émission de l’introduction en bourse est de Rs 2 000 crore, tandis que le reste de Rs 5 249 crore est un OFS. Du promoteur et du groupe de promoteurs Safecrop Investments India LLP, Konark Trust et MMPL Trust cherchent à réduire leur participation dans la société. Les autres investisseurs qui vendent leur participation incluent Apis Growth 6 Ltd, Mio IV Star, University of Notre Dame Du Lac, Mio Star, ROC Capital Pty Ltd, Venkatasamy Jagannathan, Sai Satish et Berjis Minoo Desai. Le grand taureau Rakesh Jhunjhunwala ne vendra pas sa participation de 14,98 % dans Star Health et Allied Insurance.

À partir des fonds levés, Star Health et Allied Insurance envisagent d’augmenter le capital de base. Le promoteur détient actuellement 66,22% du capital de la société et, après l’introduction en bourse, ce pourcentage reviendra à 58,30%. La participation publique passera de 33,78 % actuellement à 41,70 %.

Estimations justes ou chères ?

« Dans la fourchette de prix la plus élevée de Rs 900, Star Health exige une prime MCAP-to-net gagnée multiple de 10,3x, ce qui est supérieur à la moyenne des pairs », ont déclaré les analystes de Choice Broking. La société de bourse a ‘Souscrire avec prudence’ sur la question. D’un autre côté, Angel One a qualifié les évaluations de justes. « Les valorisations commandées par Star Health à ~ 5,5 fois Mcap/GWP pour l’exercice 21, sont conformes aux accords récents dans l’espace SAHI (assureurs-maladie autonomes) et semblent justes compte tenu de son positionnement », ont-ils déclaré en épinglant une note » S’abonner » sur la question dans une perspective à long terme. Les analystes d’ICICI Direct n’ont pas évalué l’introduction en bourse mais évaluent la société à environ 5,9 fois l’AUM sur le.

Jeu structurel sur l’assurance-maladie

ICICI Direct a déclaré que Star Health and Allied Insurance est un jeu sur l’opportunité d’assurance maladie structurelle. « Star est un acteur de premier plan dans le secteur de l’assurance maladie avec un réseau de distribution solide et une gamme de produits diversifiée », ont-ils ajouté. Star Health and Allied Insurance est le plus grand assureur-maladie privé en Inde avec une part de marché de 15,8 % sur le marché indien de l’assurance-maladie à la date de l’exercice 21. L’une des principales préoccupations observées par les analystes de Star Health et Allied Insurance est la possibilité d’une augmentation des réclamations si la pandémie de Covid-19 se poursuit.

