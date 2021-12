L’introduction en bourse de Tega Industries s’ouvre aujourd’hui ; Vérifiez le prix d’émission, les BPF, la recommandation de l’analyste, d’autres détails ici

Tega Industries ne recevra aucun fonds de l’introduction en bourse car l’émission est entièrement une offre de vente.

L’introduction en bourse de Tega Industries Rs 620 crore a été ouverte à la souscription aujourd’hui. La société cherche à lever des fonds dans une fourchette de prix fixe de 443 à 453 Rs par action par le biais de l’émission publique qui est entièrement une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants de la société. Tega Industries est un fabricant et un distributeur de produits consommables spécialisés « critiques à exploiter » et récurrents pour l’industrie mondiale de l’enrichissement des minéraux, de l’exploitation minière et de la manutention des solides en vrac. L’introduction en bourse de Tega Industries sera clôturée pour les souscriptions le vendredi 3 décembre.

Détails du problème

Avant l’introduction en bourse, la société a réussi à lever 185,7 crores de roupies auprès de 25 investisseurs phares. Ceux-ci incluent des noms de renom tels que SBI Mutual Fund, Goldman Sachs, ICICI Prudential, HDFC Trustee Company, Axis Mutual Fund, BNP Paribas, entre autres. Les investisseurs d’ancrage se sont vu attribuer 41 actions lakh à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix de Rs 453 par action. Sur le marché gris, les actions de Tega Industries se négociaient avec une prime de Rs 400 par action, ont déclaré des personnes négociant des actions non cotées. L’action a prolongé ses gains sur le marché gris depuis le début de la semaine.

Évaluations raisonnables

Tega Industries ne recevra aucun fonds de l’introduction en bourse car l’émission est entièrement une offre de vente. « À l’extrémité supérieure de la fourchette de prix, il est évalué à ~ 22x P/E pour l’exercice 21, respectivement », ont déclaré les analystes d’ICICI Direct. La société de courtage a ajouté que la solide position de Tega sur le marché, ses produits innovants et ses barrières à l’entrée plus élevées devraient aider à maintenir ses marges, tandis qu’une croissance constante avec un taux de répétition élevé (~74 %) serait de bon augure à long terme. ICICI Direct a une cote « S’abonner » sur la question. Ayant des opinions similaires, Marwadi Financial Services a déclaré que l’émission était disponible à des évaluations raisonnables tout en y épinglant une étiquette « s’abonner ».

Tega Industries est le deuxième producteur mondial de revêtements de broyeurs à base de polymères. Pour ajouter à cela, leur portefeuille de produits comprend plus de 55 produits de traitement des minéraux et de manutention des matériaux. « Nous pensons que l’entreprise est bien placée sur toute la chaîne de valeur d’un traitement des minéraux, car elle fournit une large gamme de produits et de solutions qui sont critiques à différentes étapes du traitement des minéraux », a déclaré Religare Broking. La société de bourse a ajouté qu’elle avait une vision positive de l’entreprise dans une perspective à long terme.

La dépendance au marché international est-elle négative ?

Près de 85 % du chiffre d’affaires de Tega Industries provient de l’extérieur de l’Inde. La société a l’intention de gagner des parts de marché et d’augmenter sa pénétration mondiale en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Australie et en Afrique du Sud. « En outre, il a l’intention d’étendre son unité de fabrication au Chili, de développer ses offres de produits et d’explorer les opportunités de croissance inorganique », a déclaré Religare Broking. La dépendance massive aux marchés internationaux considérée comme un risque par ICICI Direct. « Comme 85% des revenus de Tega proviennent de l’extérieur de l’Inde, cela les expose aux risques de faire des affaires dans des pays étrangers, ce qui peut affecter négativement leurs activités, leur situation financière et leurs résultats d’exploitation », ont-ils déclaré.

50% de la totalité de l’émission est réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés, 35% aux investisseurs particuliers et 15% aux acheteurs non institutionnels. Après l’émission, la participation du groupe promoteur chutera à 79,17 % contre 85,17 % actuellement. En revanche, la participation publique passera de 14,83 % à 20,83 %.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.