L’introduction en bourse de Vijaya Diagnostic Center s’ouvre la semaine prochaine; vérifier la prime du marché gris, la fourchette de prix, la taille du lot, les détails de l’offre

L’introduction en bourse de Vijaya Diagnostic Center de 1 895 crores de roupies sera ouverte à la souscription le 1er septembre, à une fourchette de prix de 522 à 531 roupies par action de la valeur nominale de Re 1, chacune. Jusqu’à présent cette déchirure, Vijaya Diagnostic Center IPO est le 39e numéro. Sur le marché primaire, Vijaya Diagnostic Center a été vu coter avec une prime de Rs 40, par rapport au prix d’émission. Mercredi, les actions du Vijaya Diagnostic Center se négociaient à Rs 571, une prime de 7,5% par rapport au prix de l’introduction en bourse, sur le marché gris, selon les personnes qui négocient les actions non cotées de la société.

Les investisseurs peuvent faire des offres pour un minimum de 28 actions et en multiples de celles-ci, se traduisant par un montant d’investissement minimum de 14 868 Rs par lot. La moitié de l’offre nette sera réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), jusqu’à 35 pour cent pour les investisseurs de détail et les 15 pour cent restants pour les investisseurs non institutionnels (NII). Les soumissionnaires de l’émission sont tenus de s’assurer que le compte bancaire utilisé pour l’offre est lié à leur PAN (numéro de compte permanent).

Une fois l’inscription réussie, Vijaya Diagnostic Center rejoindra des sociétés telles que Dr. Lal Path Labs et Metropolis Healthcare. Le rendement moyen pondéré de la valeur nette pour les trois derniers exercices est de 23,14 %. Le ratio cours/bénéfice basé sur le BPA de base et dilué pour l’exercice 21 pour la société située à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix est de 64,29, tandis que le ratio cours/bénéfice moyen du groupe de pairs du secteur est de 90,80.

Le centre de diagnostic Vijaya, soutenu par Kedaara Capital, offre une solution unique pour les services de tests de pathologie et de radiologie aux clients via son vaste réseau. La croissance du marché indien du diagnostic est tirée par des changements démographiques favorables, des améliorations de la sensibilisation à la santé, une augmentation des dépenses en soins préventifs et en bien-être, une augmentation des affections liées au mode de vie et une pénétration croissante de l’assurance en Inde. Selon les estimations de CRISIL Research, la population urbaine de l’Inde (environ 31 % du total de l’Inde) contribue jusqu’à 74 % des revenus globaux du marché des diagnostics. La croissance du revenu des ménages et, par conséquent, du revenu disponible, sont essentielles à la croissance globale de la demande de services de prestation de soins de santé en Inde.

Certaines des principales chaînes de diagnostic opérant dans la région de l’Andhra Pradesh et du Telangana sont Vijaya, Thyrocare, SRL, Metropolis, Lucid Medical Diagnostics Private Limited (Lucid), Medall et Tenet Medcorp Private Limited (Tenet), entre autres. Le cluster régional d’Andhra Pradesh ou Telangana a la présence à la fois d’acteurs multirégionaux, à savoir DLPL, SRL, Thyrocare, Metropolis et autres, ainsi que d’acteurs de premier plan basés au sud tels que Vijaya, Tenet, Medall, Aarthi, Lucid, Neuberg Diagnostics Pvt Ltd (Neuberg), Focus Diagnostics et Tesla Medcorp Pvt Ltd.

La majorité des entreprises de soins de santé en Inde sont plus concentrées dans les zones urbaines. Avec l’urbanisation croissante (migration de la population des zones rurales vers les zones urbaines), la sensibilisation de la population générale concernant la présence et la disponibilité des services de santé pour les soins préventifs et curatifs devrait augmenter, ouvrant ainsi la voie à la croissance de l’industrie du diagnostic.

