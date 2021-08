L’introduction en bourse de Vijaya Diagnostic Center s’ouvre le 1er septembre ; émettre entièrement un OFS

Vijaya Diagnostics Center a déclaré que, comme l’offre consiste uniquement en une offre de vente par les actionnaires vendeurs, il n’y aura aucun changement dans la valeur nette après la réalisation de l’offre. (Image représentative)

L’introduction en bourse de Vijaya Diagnostic Center sera ouverte aux souscriptions le 1er septembre 2021 et se clôturera le 3 septembre. L’émission est entièrement une offre à la vente (OFS) de 3,56 crore actions par les actionnaires vendeurs, comprenant jusqu’à 50,98 actions lakh par le Dr S Surendranath Reddy, jusqu’à 2,94 crore actions par Karakoram Ltd et jusqu’à 11,02 actions lakh par Kedaara Capital Alternative Investment Fund — Kedaara Capital AIF 1. L’émission publique comprend également la réservation d’un maximum de 1,5 lakh d’actions pour les employés éligibles.

ICICI Securities, Edelweiss Financial Services et Kotak Mahindra Capital Company ont été nommés banquiers d’investissement pour conseiller la société dans le cadre de son introduction en bourse. KFin Technologies Private Ltd est le registraire de l’émission. Une fois l’inscription réussie, Vijaya Diagnostic Center rejoindra des sociétés telles que Dr. Lal Path Labs et Metropolis Healthcare. Le ratio P/E du groupe de pairs de l’industrie s’élève à 90,8 et la moyenne pondérée du rendement de la valeur nette est de 23,14 %.

Vijaya Diagnostic Center a déclaré que, comme l’offre consiste uniquement en une offre de vente par les actionnaires vendeurs, il n’y aura aucun changement dans la valeur nette après la réalisation de l’offre. Le centre de diagnostic Vijaya, soutenu par Kedaara Capital, propose une solution unique pour les services de tests de pathologie et de radiologie aux clients via son vaste réseau, qui comprend 80 centres de diagnostic et 11 laboratoires de référence dans 13 villes et villages des États de Telangana et d’Andhra Pradesh, et la région de la capitale nationale et Kolkata.

Pour l’exercice clos en mars 2021, la société a enregistré un bénéfice de Rs 84,91 crore par rapport à Rs 62,5 crore au cours de l’exercice précédent. Son revenu total est passé de Rs 388,59 crore à Rs 354,18 crore. La société ne percevra aucun produit de l’OFS. Les Actionnaires Cédants recevront le produit net de l’OFS.

Les services de diagnostic représentent actuellement une part de 8 à 14% des dépenses globales de santé en raison de la variation entre les zones rurales et urbaines entre les institutions telles que les institutions publiques, caritatives/fondées sur la confiance et privées. Les services de diagnostic devenant la pierre angulaire pour recommander les traitements requis, ainsi que pour surveiller la récupération post-traitement, l’industrie a affiché une croissance saine au cours des dernières années. Entre les exercices 2020 et 2023, l’industrie devrait retrouver une trajectoire de croissance saine de 12 à 13% TCAC, atteignant 920 à 980 milliards de yens. L’industrie devrait toutefois atteindre un TCAC plus élevé entre l’exercice 2021 et l’exercice 2023, de l’ordre de 14 à 16% en raison d’une faible croissance au cours de l’exercice 2021 en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie.

