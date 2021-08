L’introduction en bourse de Vijaya Diagnostic s’ouvre demain ; prime du marché gris faible, faut-il souscrire ?

L’introduction en bourse de Vijaya Diagnostics s’ouvre demain. (Photo : REUTERS)

L’introduction en bourse de Vijaya Diagnostic Rs 1,894 crore (offre publique initiale) sera ouverte à la souscription demain le 1er septembre. L’introduction en bourse de la chaîne de diagnostic intégrée basée en Inde du Sud est entièrement une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants de la société et n’inclura aucun nouvelle émission d’actions. L’OFS verra le promoteur S. Surendranath Reddy vendre une partie de ses participations dans la société ainsi que des investisseurs tels que Karakoram Ltd et Kedaara Capital AIF 1. Avant l’émission publique de la société, les actions de Vijaya Diagnostic se négocient avec une faible prime de 30 Rs par action sur le marché gris, selon Yash Gupta, analyste de recherche sur les actions, Angel Broking.

Détails du problème

Les investisseurs peuvent faire une offre pour les actions de Vijaya Diagnostic via l’introduction en bourse dans une fourchette de prix fixe de 522 à 531 Rs par action. Le lot acheteur pour l’émission a été fixé à 28 actions et multiples par la suite. Cela se traduit par un investissement minimum de Rs 14 868 par investisseur. Cependant, les employés de l’entreprise, candidats à l’introduction en bourse, devraient bénéficier d’une remise de 52 Rs par action.

La moitié de l’émission est réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), tandis que 15 % sont destinés aux investisseurs non institutionnels (NII) et les 35 % restants aux investisseurs particuliers.

L’introduction en bourse est entièrement un OFS, où le promoteur S. Surendranath Reddy vendra jusqu’à 50,98 actions lakh. Karakoram Ltd, un investisseur dans l’entreprise, se déchargera de 2,94 crores d’actions sur les 3,93 crores qu’ils détiennent. En outre, Kedaara Capital AIF 1 vendra 11,02 actions lakh de Vijaya Diagnostic. Actuellement, Kedaara Capital AIF 1 détient 14,69 parts lakh de la société. La participation du promoteur dans la société passera à 32,78 % après l’émission, contre 37,78 % actuellement. Pendant ce temps, la participation publique dans l’entreprise passera de 40,22 % à 45,22 %.

Faut-il s’abonner ?

Vijaya Diagnostic Center est la plus grande chaîne de diagnostic intégrée du sud de l’Inde, en termes de chiffre d’affaires, et également l’une des chaînes de diagnostic à la croissance la plus rapide en termes de chiffre d’affaires pour l’exercice 2019-2020, selon CRISIL. Les autres points forts de l’entreprise comprennent un rappel élevé de la marque et un engagement envers une qualité supérieure entraînant une part d’entreprise individuelle élevée et une fidélité des clients. Vijaya Diagnostic dispose également d’une solide capacité technique et d’une technologie de pointe avec une infrastructure informatique solide.

La société a une longue expérience dans la réalisation d’une croissance rentable constante, avec de solides indicateurs de génération de trésorerie et de rendement. « Considérant le BPA ajusté pour l’exercice 21 de Rs.8,26 sur une base post-émission, la société va être cotée à un P/E de 64,26 avec une capitalisation boursière de Rs.54 144 mn tandis que ses pairs à savoir Dr. Lal Path Labs et Metropolis Les soins de santé se négocient à un P/E de 80,66 et 56,55 respectivement », ont déclaré les analystes de Marwadi Shares and Finance Limited. La société de courtage a obtenu une note d’abonnement lors de l’introduction en bourse, tout en ajoutant que Vijaya Diagnostic est bien placée pour tirer parti de la forte croissance de l’industrie indienne du diagnostic.

Pendant ce temps, Yash Gupta, analyste de recherche sur les actions, Angel Broking, pense que le prix de l’introduction en bourse de Vijaya Diagnostic est supérieur à celui des sociétés de diagnostic récemment cotées. “L’introduction en bourse a été établie au prix de 64 fois les gains de l’exercice 2021, ce qui est proche des acteurs répertoriés en Inde. Nous avons une vision neutre de l’introduction en bourse du centre de diagnostic Vijaya », a-t-il ajouté.

La pénurie de main-d’œuvre qualifiée, le coût élevé du progrès technique, la concurrence intense et la concentration géographique vers le sud de l’Inde sont quelques-uns des risques associés à l’entreprise, a souligné Kotak Securities. La société de bourse n’a pas de notation sur l’émission publique.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.