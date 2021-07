L’introduction en bourse de Windlas Biotech s’ouvre le 4 août ; vérifier la fourchette de prix, la taille de l’introduction en bourse, la taille du lot d’enchères, d’autres détails

in

Windlas Biotech fait partie des cinq principaux acteurs de l’industrie nationale du développement et de l’organisation de la fabrication de formulations pharmaceutiques (CDMO) en Inde

L’introduction en bourse de 401,53 crores de Rs de Windlas Biotech sera ouverte aux souscriptions le mercredi 4 août, au prix de 448 à 460 Rs par action d’une valeur nominale de 5 Rs chacune. L’émission publique se clôturera le vendredi 6 août. Ce serait la 31e introduction en bourse à ce jour dans le calendrier 2021. L’offre comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 165 crore et une offre de vente (OFS) de 51,42 actions lakh par les actionnaires vendeurs existants. Le promoteur Vimla Windlass vendra 11,36 actions lakh, et l’investisseur Tano India Private Equity Fund II déchargera l’intégralité de sa participation de 40,06 actions lakh (ou 22% des actions payées avant l’offre) via la voie OFS. SBI Capital Markets, DAM Capital Advisors, IIFL Securities sont des gestionnaires principaux de livres. Link Intime India est le registraire du problème.

Les offres peuvent être faites pour un minimum de 30 actions et en multiples de celles-ci, se traduisant par un investissement minimum de Rs 13 800 par lot dans la fourchette supérieure du prix de l’introduction en bourse. Pas plus de 50 pour cent de l’offre seront réservés aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), 35 pour cent aux investisseurs de détail et les 15 pour cent restants aux investisseurs non institutionnels (NII). Le ratio cours/bénéfice basé sur le BPA dilué pour l’exercice 2021 pour la société située dans le haut de la fourchette de prix est de 52,87. Le P/E de l’indice Nifty50 au 31 mars 2021 est de 33,20x. Le rendement moyen pondéré de la valeur nette pour les trois derniers exercices est de 13,27 pour cent.

Il n’y a pas de sociétés cotées en Inde qui s’engagent dans une activité similaire à celle de Windlas Biotech. La société a prévu d’utiliser le produit net pour l’achat d’équipements nécessaires pour (i) l’expansion de la capacité de notre installation existante à l’usine de Dehradun – IV ; et (ii) l’ajout d’une capacité de dosage d’injectables dans l’installation existante de Dehradun Plant II d’une valeur de Rs 50 crore, le financement des besoins supplémentaires en fonds de roulement de l’entreprise d’une valeur de Rs 47,5 crore et pour le remboursement/paiement anticipé de certains emprunts de Rs 20 crore, et pour l’entreprise générale fins.

Ashok Kumar Windlass, Hitesh Windlass, Manoj Kumar Windlass et AKW WBL Family Private Trust sont les promoteurs de l’entreprise. Les promoteurs et le groupe de promoteurs détenaient 78 pour cent du capital de Windlas Biotech. Windlas Biotech fait partie des cinq principaux acteurs de l’industrie nationale des organisations de développement et de fabrication de formulations pharmaceutiques (CDMO) en Inde en termes de chiffre d’affaires.

