L’introduction en bourse de Zomato s’ouvre le 14 juillet, vérifiez la prime du marché gris ; devez-vous vous abonner pour des gains de référencement ?

Zomato, une plate-forme de livraison de nourriture en ligne, les actions se négociaient avec des primes sur le marché primaire, avant son introduction en bourse de 9 375 crores de roupies. L’émission publique frappera Dalal Street le 14 juillet, à la fourchette de prix de Rs 72-76 par action. Lundi, les actions de Zomato se négociaient à Rs 86,25 chacune sur le marché gris, une hausse de 13,5% ou Rs 10,25 par rapport au prix de l’introduction en bourse, selon les personnes qui négocient des actions de sociétés non cotées. Zomato, la licorne indienne, serait la première de nombreuses startups technologiques indiennes à être cotée en bourse. La société mère de Naukri.com, Info Edge détient une participation d’environ 18,55 pour cent dans la plate-forme de livraison de nourriture. Le coût moyen d’acquisition des actions pour les actionnaires vendeurs est de 1,16 Rs par action. Le rendement moyen pondéré de la valeur nette pour les trois derniers exercices est de 49,09 %.

Les sociétés de recherche et de courtage telles que Motilal Oswal Financial Services et Ventura Securities ont une notation « d’abonnement », tandis que Kotak Securities et Axis Securities n’ont pas attribué de notation à l’introduction en bourse.

Services financiers Motilal Oswal

Évaluation : abonnez-vous pour obtenir des gains de référencement

La société de courtage a déclaré que Zomato est placé dans une position idéale, car le marché de la livraison de nourriture en ligne est sur le point d’évoluer. Il bénéficie de quelques douves et avec les économies d’échelle qui ont commencé à jouer, les pertes ont considérablement diminué. Cependant, prédire la trajectoire de croissance à ce stade est un peu délicat pour les prochaines années. La valorisation semble également chère à 25x FY21 EV/Sales contre une moyenne de 9,6x pour les pairs mondiaux et 11,6x pour les QSR indiens. Cependant, évaluer ces entreprises à un stade précoce sur une matrice financière simple peut ne pas donner la bonne image et peut sembler déformée. Les investisseurs ayant un appétit pour le risque élevé peuvent souscrire à des gains de cotation s’ils souhaitent une cotation unique et unique dans le secteur de la livraison de nourriture.

Valeurs mobilières Ventura

Évaluation : abonnez-vous pour obtenir des gains de référencement

L’introduction en bourse de Zomato améliorera ses niveaux de trésorerie à 15 000 crores de roupies, ce qui servira de monnaie pour les fusions et acquisitions, les investissements dans les acquisitions technologiques et de clients et les objectifs généraux de l’entreprise. Cette pile de trésorerie devrait facilement aider à maintenir les taux de combustion pendant 7 à 9 ans. Dans la fourchette de prix supérieure, la valorisation de Zomato de 5,1X FY24 EV/Sales peut sembler optiquement exigeante. Cependant, compte tenu de la nature naissante de l’entreprise, du marché duopole, de l’immense potentiel de pénétration à la hausse, de l’énorme opportunité en ligne inexploitée des marchés verticaux adjacents et de la rareté des primes, la société de recherche a recommandé de souscrire pour des gains de cotation

Titres Kotak

Note : Non classé

Zomato cherche à investir dans de nouveaux produits, technologies et fonctionnalités au profit de ses clients. Par exemple, Zomato est en train de déployer un marché de livraison d’épicerie sur sa plate-forme à titre pilote. Les services alimentaires sont un marché concurrentiel en Inde comprenant des acteurs de la livraison de nourriture comme Zomato et Swiggy, des cuisines en nuage comme Rebel Foods et des acteurs des services alimentaires de marque (y compris des restaurants à service rapide comme Dominos, McDonalds et Pizza Hut, entre autres). Les acteurs de la livraison de nourriture sont également en concurrence avec plusieurs autres participants de l’industrie de la restauration, y compris les restaurants qui possèdent et exploitent leurs propres flottes de livraison, les canaux de commande traditionnels hors ligne, tels que les offres à emporter et les commandes par téléphone, les publications locales et d’autres médias, à la fois en ligne et hors ligne.

Axe Valeurs Mobilières

Note : Non classé

Zomato établit des relations avec des restaurants partenaires grâce à leur force de vente hors ligne sur le terrain. Ils concluent des accords juridiquement contraignants avec des restaurants partenaires qui choisissent d’acheter leurs services, tels que la publicité, la livraison de nourriture, Hyperpure, entre autres. La création d’annonces sur leur plateforme est gratuite. L’approche de bout en bout des services de restauration fait de Zomato la plateforme de services de restauration la plus unique au monde combinant les offres de plateformes telles que Yelp, DoorDash et OpenTable dans une seule application mobile. La livraison de nourriture est très complexe car la nourriture est une denrée hautement périssable, qui nécessite une manipulation soigneuse tout en maintenant des niveaux élevés d’hygiène et un service à la demande en temps réel. La technologie de prévision de la demande, d’optimisation de flotte et de répartition intelligente précise et en temps réel de l’entreprise optimise la mise en correspondance des commandes et des partenaires de livraison à l’aide de l’apprentissage automatique.

Investissements JST

Évaluation : Aucune évaluation ; attends et regarde

Zomato lève des fonds propres à un rythme rapide pour financer l’entreprise qui est gourmande en liquidités. L’équité est la forme de capital la plus coûteuse que les investisseurs doivent prendre en compte. L’entreprise est passée de la catégorie luxe à la catégorie nécessité grâce aux confinements. La patience est le plus grand fossé pour les investisseurs et nous aimerions surveiller l’évolution du paysage concurrentiel et comment Zomato crée la durabilité sur ces chiffres étant donné que NRAI intensifie la pression pour la livraison directe, Amazon teste également sa livraison à Bangalore et la montée de des agrégateurs new age tels que DotPe, Thrive, Peppo, etc. qui offrent de meilleures conditions de tarification et de partage de données. Un argument que nous entendons beaucoup est que Zomato va être une entreprise technologique ou une pile technologique comme Meituan, ou ils iront dans l’épicerie via Grofers (B2C) et HyperPure (B2B). Le B2C hors ligne et en ligne est un marché hautement concurrentiel, comme Kiranas dans le hors ligne et Bigbasket, JioMart, etc. dans le segment en ligne.

