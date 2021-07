L’introduction en bourse des sciences et technologies propres s’ouvre demain ; la prime du marché gris est forte, faut-il souscrire ?

L’offre publique initiale (IPO) de Rs 1 546 crore de Clean Sciences and Technology sera ouverte à la souscription le 7 juillet.

L’offre publique initiale (IPO) de Rs 1 546 crore de Clean Science and Technology s’ouvre à la souscription demain, le 7 juillet. Les investisseurs peuvent soumissionner pour l’introduction en bourse dans la fourchette de prix de Rs 880-900 par action de valeur nominale Rs 1. L’émission de Clean Sciences est entièrement une offre de vente (OFS) par des investisseurs existants, y compris les promoteurs de l’entreprise et n’implique pas une nouvelle émission. Après l’introduction en bourse, l’actionnariat du promoteur et du groupe promoteur passera de 94,65 % à 78,51 %. D’autre part, la participation publique dans l’entreprise augmentera à 21,49 % contre 5,35 % actuellement. La fenêtre de souscription pour les Investisseurs restera ouverte de demain jusqu’à la fin de la semaine.

Détails du problème

Les investisseurs peuvent souscrire à l’émission par multiples de 16 actions, ce qui se traduit par un investissement minimum de Rs 14 400 à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix. Un total de 1,71 crore d’actions est proposé. Sur la taille totale de l’émission, la moitié ou 85,92 actions de lakh d’une valeur de 773 crores de roupies sont réservées aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB). Le quota des investisseurs de détail est fixé à 35% de l’émission totale ou à 60,14 parts de capital lakh, ce qui se traduit par 541 crore de Rs. Les investisseurs non institutionnels (NII) peuvent enchérir pour 15 % de l’ensemble de l’émission ou 25,77 lakh actions d’une valeur de Rs 232 crore. La société ne recevra aucun fonds de l’émission publique car l’introduction en bourse est entièrement une offre de vente.

Faut-il s’abonner ?

Clean Science and Technology fabrique des produits chimiques spécialisés tels que les produits chimiques de performance, les intermédiaires pharmaceutiques et les produits chimiques FMCG. L’entreprise avait reçu l’assentiment de SEBI le mois dernier. Les analystes de Marwadi Shares and Finance et Aditya Birla Money ont une note « S’abonner » sur la question. “La société va être cotée à un PE de 48,18X avec une capitalisation boursière de 95 597 millions de roupies, tandis que ses pairs, à savoir Vinati Organics et Fine Organics, se négocient respectivement à 77,4X et 75,1X”, a déclaré Marwadi Shares dans une note d’introduction en bourse. . “Nous recommandons de “s’abonner” à cette introduction en bourse, car la société est l’un des plus grands producteurs mondiaux de produits chimiques spécialisés fonctionnellement critiques et est disponible à une évaluation favorable par rapport à ses pairs”, ont-ils ajouté.

Pendant ce temps, les analystes d’Aditya Birla Money constatent que l’industrie indienne des produits chimiques de spécialité est en hausse grâce à plusieurs facteurs favorables tels que la stratégie d’approvisionnement Chine + 1. « CSTL est le principal fabricant de plusieurs de ses produits utilisant des procédés et des catalyseurs développés en interne. Elle a rejoint le train en marche de la chimie durable en éliminant les déchets et les rejets de ses installations de fabrication. Il bénéficie de ratios de rendement et de marges sains grâce à la création de fortes barrières à l’entrée », ont-ils ajouté.

Prime du marché gris forte

Avant l’introduction en bourse, Clean Science and Technology se négocie à une prime saine sur le marché gris. “Les actions de Clean Science and Technology citent une prime de Rs 480 par action”, a déclaré Dinesh Gupta, partenaire, UnlistedZone à Financial Express Online. Cela s’est traduit par une forte prime de 53 % par rapport à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix de l’introduction en bourse.

