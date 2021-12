L’introduction en bourse du détaillant de chaussures Metro Brands ouvrira le 10 décembre

La vente d’actions initiale comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 295 crore et une offre de vente de 2,14 crore d’actions par les promoteurs et autres actionnaires. (Image représentative)

La vente d’actions initiale du détaillant de chaussures Metro Brands Ltd, qui est soutenu par Rakesh Jhunjhunwala, sera ouverte à la souscription publique le 10 décembre. L’offre publique initiale (IPO) se terminera le 14 décembre, selon le prospectus de hareng rouge.

La vente d’actions initiale comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 295 crore et une offre de vente de 2,14 crore d’actions par les promoteurs et autres actionnaires.

Grâce à l’introduction en bourse, les promoteurs de la société se déchargeront de près de 10 pour cent du capital. Après l’introduction en bourse, la participation du promoteur et du groupe de promoteurs dans la société passera à 75 pour cent du niveau actuel d’environ 85 pour cent.

Le produit de la nouvelle émission sera utilisé pour les dépenses d’ouverture de nouveaux magasins de la société, sous les marques « Metro », « Mochi », « Walkway » et « Crocs » et à des fins générales de l’entreprise.

À l’heure actuelle, la société possède 586 magasins dans 134 villes réparties à travers l’Inde. Parmi ceux-ci, 211 magasins ont été ouverts au cours des trois dernières années. La société est un détaillant indien de chaussures ciblant les segments économique, moyen et haut de gamme du marché de la chaussure. Il a ouvert son premier magasin sous la marque Metro à Mumbai en 1955 et est depuis devenu un guichet unique pour tous les besoins de chaussures, en vendant au détail une large gamme de produits de marque pour toute la famille, y compris les hommes, les femmes, les unisexes et les enfants, et pour toutes les occasions, y compris les événements décontractés et formels.

Axis Capital, Ambit, DAM Capital Advisors, Equirus Capital, ICICI Securities et Motilal Oswal Investment Advisors sont les principaux responsables de l’introduction en bourse.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.