Les cérémonies d’intronisation au Rock and Roll Music Hall of Fame sont remplies de moments inoubliables, mais la cérémonie de 2018 a été mémorable pour ce qui ne s’est pas produit. Dire Straits a finalement été intronisé cette année-là, mais le chanteur et virtuose de la guitare Mark Knopfler a refusé d’y assister et aucune de leurs chansons n’a été interprétée pendant le concert. Pour rendre les choses encore plus étranges, le bassiste John Illsley a prononcé le discours d’intronisation, il est donc devenu la première personne à s’introniser. Tout était très « bizarre », comme Illsley l’a admis dans une nouvelle interview avec Ultimate Classic Rock cette semaine.

Lorsqu’on lui a demandé à quoi ressemblait la cérémonie pour lui, trois ans plus tard, Illsley a déclaré que c’était « intéressant ». L’absence de Knopfler était totalement attendue, mais Illsley savait que quelqu’un devait être là pour saluer l’intronisation de Dire Straits. Six musiciens qui ont joué avec le groupe au cours de son histoire ont été intronisés, mais seuls Illsley et les claviéristes Alan Clark et Guy Fletcher se sont présentés. Illsley était le seul membre fondateur, car le batteur Pick Withers et le frère de Knopfler, le guitariste rythmique David Knofler, ont également sauté la cérémonie.

« Pour moi, c’était en quelque sorte une chose prestigieuse à offrir au groupe, peu importe ce que vous en pensez. C’est une reconnaissance de quelque chose et assez important. Je ne voulais pas laisser tomber ça. Je voulais le célébrer. d’une manière du mieux que nous pouvions dans les circonstances », a déclaré Illsley à l’UCR. « Mais c’était un peu étrange de devoir s’introniser au Rock and Roll Hall of Fame. Je ne sais pas si cela avait déjà été fait auparavant. »

Illsley et Clark étaient prêts à au moins jouer une partie de « Sultans of Swing », mais cela ne s’est même pas produit. Aucune jam de stars comme la performance emblématique de « While My Guitar Gently Weeps » lors de la cérémonie de 2004 ne s’est développée. « J’aurais été très heureux de le faire. Mais c’est devenu une sorte de football politique, et je ne voulais pas vraiment trop m’y mettre. J’ai juste pensé: » Comment pouvons-nous réellement conserver un certain sens du calme et de la civilité dans la situation sans essayer de faire quelque chose ?’ J’aurais adoré jouer », a déclaré Illsley. Une fois l’affaire terminée, Illsley a été « soulagé » et s’est rendu à New York pour « récupérer quelques jours », a-t-il déclaré.

Illsley et Knopfler sont toujours de bons amis. Le guitariste a écrit la préface des mémoires d’Illsley, My Life in Dire Straits: The Inside Story of One of the Biggest Bands in Rock History, qui sortira le 9 novembre. Dire Straits a commencé en 1977 et a connu son premier grand succès avec » Sultans of Swing » en 1978. Ils n’ont sorti que six albums studio avant que Knopfler ne sépare définitivement le groupe en 1995. Certains de leurs autres succès incluent « Romeo and Juliet », « Private Investigations », « Twisting by the Pool », « Money pour rien », et « Marche de la vie ». Leur album de 1986 Brothers in Arms est entré dans l’histoire en tant que premier album à se vendre à 1 million d’exemplaires sous forme de CD.