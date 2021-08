Linux à 30 ans : comment le passe-temps d’un étudiant est devenu un élément clé de la pile informatique de l’entreprise

in

Le 25 août 2021 a marqué les trente ans de l’annonce désormais célèbre de Linus Torvalds sur le groupe de nouvelles comp.os.minix, où il a partagé son intention de travailler sur un système d’exploitation gratuit pour 386(486) clones AT en tant que “passe-temps”.

Personne, encore moins Torvalds, n’aurait imaginé que trois décennies plus tard, son système d’exploitation passe-temps ne deviendrait pas seulement trop grand pour son ordinateur personnel, mais deviendrait l’épine dorsale d’une grande partie du monde informatique moderne.

Rob Gibbon, chef de produit chez Canonical, le fabricant d’Ubuntu, a constaté une explosion de l’adoption de Linux au fil des ans.

« Des déploiements de serveurs et de l’électronique grand public comme les smartphones, les téléviseurs et les haut-parleurs intelligents, aux applications industrielles comme les automobiles et les ascenseurs, vous constaterez que Linux améliore la vie quotidienne de milliards d’humains dans le monde, souvent de manière invisible.

Mais comment Linux est-il devenu le phénomène tel que nous le connaissons aujourd’hui ?