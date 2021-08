Linux fête ses 30 ans aujourd’hui, le système d’exploitation open source qui a tout changé | La technologie

in

Linux, le système d’exploitation qui contrôle le monde, a maintenant 30 ans. Un contrôle, dans le bon sens : il permet de gérer les demandes des gouvernements, des centrales nucléaires, des aéroports, et bien d’autres services publics.

A ses origines, l’informatique était contrôlée par les universités, l’armée et les grandes entreprises. Ils avaient le contrôle et les licences du logiciel, et personne ne pouvait utiliser les applications ou les systèmes d’exploitation sans leur permission ou une licence.

Richard Stallman, un génie de la programmation qui Il a étudié à l’Université Harvard et a travaillé chez IBM et au Massachusetts Institute of Technology (MIT), travaillant comme hacker de laboratoire, il a décidé de frapper la table. Le 27 septembre 1983 a envoyé le désormais célèbre e-mail à ses collègues, avec le slogan “Free Unix!” (Free Unix !), qui a donné naissance au logiciel libre :

“Je considère que la règle d’or exige que si j’aime un programme, je dois le partager avec d’autres personnes qui l’aiment aussi. Ma conscience ne me permet pas de signer un accord de confidentialité ou une licence de logiciel.”

Le système d’exploitation le plus utilisé dans les années 80 était UNIX, mais c’était un système propriétaire. Stallman a annoncé la création de GNOU, une version gratuite d’Unix, et a demandé à ses collègues de l’aider à participer à sa création.

Il a lui-même développé certains des outils de GNOU. Mais une chose manquait : le noyau, c’est-à-dire, le noyau du système d’exploitation. C’est le nom du code chargé de gérer les ressources matérielles et de les fournir aux différents outils et programmes du système d’exploitation.

En 1991, un autre programmeur, Linus Torvalds, il a été proposé de créer l’équivalent du noyau pour GNU, et donc le 25 août 1991 Linux était né, bien qu’il ne soit disponible en téléchargement que quelques mois plus tard. Au début, il s’appelait GNU/Linux, mais familièrement perdu le titre.

Linux a commencé à être utilisé massivement non seulement par les utilisateurs, mais aussi par les gouvernements et les entreprises, car cela évite de payer pour des licences UNIX coûteuses et d’autres logiciels propriétaires.

Aujourd’hui, Linux contrôle les serveurs de milliers d’entreprises et de services, de tous les ordinateurs de Google à la Station spatiale internationale, la Bourse de New York, le trafic de San Francisco ou les sous-marins nucléaires des États-Unis.

Posséder Android, installé dans des milliards de mobiles et tablettes, c’est un système d’exploitation basé sur Linux, dont il tire une bonne partie de son code. On estime que plus de 15 000 programmeurs ont participé au développement de Linux.

Ces dernières années, les principales contributions proviennent d’entreprises liées à la téléphonie mobile, qui ajoutent des améliorations à Linux puis les transfèrent sur Android et avec lui, sur leurs smartphones et applications.

Linux fête ses 30 ans en intégration globale. L’un des rares exemples où un produit gratuit et gratuit est imposé aux versions commerciales et sous licence.

Grâce à lui Android est gratuit, vous pouvez utiliser Gmail ou Google Maps sans payer, et en gros le monde continue de tournerou parce qu’il contrôle des aspects critiques tels que les centrales électriques, les avions, l’administration publique ou les satellites.

Joyeux 30e anniversaire Linux !