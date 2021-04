Linux Foundation lance une plate-forme d’assurance basée sur la blockchain

La Linux Foundation, le consortium technologique à but non lucratif qui prend en charge le système d’exploitation Linux, soutient un nouveau projet basé sur la blockchain pour le secteur de l’assurance.

Lundi, la fondation a annoncé le lancement de la plate-forme Open Insurance Data Link, un projet qui vise à réduire le coût des rapports d’assurance et à créer un référentiel de données d’assurance standardisé à l’aide de la technologie du grand livre distribué.

OpenIDL est une initiative conjointe de la Linux Foundation et de l’American Association of Insurance Services, une organisation nationale de conseil en assurance aux États-Unis. Le projet open source rassemble les principales sociétés d’assurance mondiales telles que The Hanover et Selective Insurance Group, ainsi que des fournisseurs de technologie et de services tels que MOBI, Chainyard et KatRisk pour participer à une plate-forme DLT commune pour partager des données et des processus commerciaux dans le secteur de l’assurance.

Le reporting réglementaire dans le secteur de l’assurance IARD est l’un des principaux cas d’utilisation du réseau OpenIDL. Bénéficiant des fonctionnalités de base de la blockchain telles que l’immuabilité et la transparence, la plate-forme vise à assurer la confiance ou à garantir aux régulateurs et aux autres acteurs du secteur de l’assurance que les données de reporting sont exactes et complètes.

OpenIDL fonctionne dans le cadre du modèle de réseau de gouvernance ouverte de la Linux Foundation, ce qui signifie que son réseau est construit sur des nœuds gérés par de nombreuses organisations différentes connectées par un registre distribué partagé. Le grand livre commun fournit une plateforme utilitaire industrielle pour l’enregistrement des transactions et l’automatisation des processus métier.

«La blockchain est un sport d’équipe et avec la plate-forme OpenIDL, les entreprises, les régulateurs et les fournisseurs forment un écosystème pour collaborer sur des problèmes communs pour l’amélioration du secteur de l’assurance. L’ensemble du secteur bénéficiera de données plus précises et d’une meilleure prise de décision », a déclaré Isaac Kunkel, vice-président senior des services de conseil de Chainyard.