Linux Kernel 5.13 RC apporte un support officiel pour la puce M1 d’Apple

Il a été rapporté le mois dernier que Linux était sur le point d’obtenir un support officiel pour les nouveaux Mac avec la puce M1, qui pourrait potentiellement arriver en juin avec la prochaine version du noyau Linux 5.13. La première version RC du noyau Linux 5.13 a été publiée cette semaine, et Linus Torvalds lui-même a confirmé qu’elle prend en charge la puce M1 d’Apple.

Comme on le voit dans les notes de publication de la dernière mise à jour Linux, le nouveau noyau 5.13 ajoute la prise en charge de plusieurs puces basées sur l’architecture ARM – y compris l’Apple M1. Cela signifie que les utilisateurs pourront enfin exécuter Linux de manière native sur les nouveaux M1 MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini et iMac.

Il était déjà possible d’exécuter Linux sur des Mac M1 via des machines virtuelles et même avec un port de Corellium, mais aucune de ces alternatives ne fonctionne en mode natif – ce qui signifie qu’elles ne tirent pas parti des performances maximales de la puce M1. Cependant, certains développeurs avaient travaillé pour inclure le support natif de M1 dans le noyau Linux, et cela est maintenant devenu une réalité.

Malgré le support officiel, Linux sur M1 aura encore des fonctionnalités limitées pendant un certain temps car tous les pilotes n’ont pas encore été implémentés. Par exemple, la vidéo accélérée par le matériel ne fonctionne pas encore dans cette version. D’autres améliorations devraient être apportées avec les futures versions du noyau Linux.

À propos, la prise en charge officielle de M1 ne signifie pas (du moins pour le moment) que Linux fonctionnera sur l’iPad Pro M1 car il a un système et un chargeur de démarrage plus restreints que les Mac.

Il convient de noter que, tout comme pour les systèmes d’exploitation d’Apple, «RC» signifie Release Candidate, ce qui signifie que ce n’est pas encore la version finale du noyau Linux 5.13. La version officielle devrait être disponible entre juin et juillet.

