Linux peut désormais exécuter 80% des jeux Steam | La technologie

Si vous êtes un fan de jeux vidéo et que vous avez Linux comme système d’exploitation, vous avez de la chance car la plupart des jeux de la plate-forme peuvent désormais être lus sur votre ordinateur.

Linux est une option très valable en tant que système d’exploitation. La communauté a créé des interfaces et des programmes de qualité qui nous permettent d’avoir un ordinateur qui fonctionne loin de Windows ou Mac.

Il nous offre plus de confidentialité, une meilleure défense contre les virus et les applications qui fonctionnent bien, en plus d’en avoir de nombreuses gratuites. Malgré ses avantages, ils ont toujours eu l’épine des jeux vidéo clouée.

L’industrie s’est davantage concentrée sur d’autres systèmes majoritaires, sans parler des consoles. Même si ça a changé grâce à Steam, qui montre dans ce graphique la compatibilité des jeux de votre plateforme avec Linux.

Comme vous pouvez le constater, dans le Top 1000 des jeux les plus utilisés, 77% sont compatibles avec Linux. Parmi les 100 premiers, le chiffre monte à 80%, mais ceux qui posent le plus de problèmes sont dans le Top 10, avec seulement 40 %.

C’est normal, étant donné que parmi les 10 plus joués, on trouve des titres Microsoft comme Halo Infinite, qui est sorti ce mois-ci avec de très bonnes critiques. On retrouve également PUBG (étroitement lié à Microsoft) ou New World, qui vient d’Amazon.

Ça oui, Les fans de valves peuvent être heureux car Dota2, Team Fortress et Counter-Strike: Global Offensive sont pris en charge sur Linux via Steam. Tous appartiennent au Top 10 et peuvent être parfaitement joués.

Qui l’a atteint ?

Tout ce déploiement et ces efforts sont dus à Proton, un outil Valve qui a été introduit sur Steam. Grâce à lui, les jeux Steam destinés à Windows peuvent être joués sur Linux.

C’est un programme qui utilise des applications telles que Wine ou DXVK, traduisant pour Linux ce qui n’a pas été fait à l’origine pour ce système d’exploitation.

Ce sont les distributions Linux que vous devriez essayer en 2021, une année au cours de laquelle ce système d’exploitation continuera sûrement à s’améliorer de manière significative.

Cette application est utilisée avec le programme collectif ProtonDB, pour offrir autant de jeux vidéo que possible aux joueurs. Pour ce faire, il obtient des rapports de joueurs qui ont utilisé Proton dans des titres Steam.

Avec l’aide de la communauté et des rapports, il finit par faire fonctionner les jeux Steam sur Linux. Maintenant, il est temps de jouer à quelque chose et cela n’aura pas d’importance si vous n’êtes pas de Windows, car cela fonctionne presque certainement.