L’invasion écossaise COMMENCE ! Les fêtards affluent en Angleterre – des bus bondés descendent dans les villes festives | Royaume-Uni | Des nouvelles

Des cars d’écossais se dirigent vers des villes comme Blackpool, Newcastle et d’autres villes pour célébrer, mais les fêtards ont été invités à faire preuve de prudence face au nombre croissant de cas de COVID-19. Les experts pensent que jusqu’à 100 000 fêtards écossais et gallois pourraient traverser la frontière pour célébrer alors qu’ils tentent d’éviter les restrictions. Le voyage de masse vers le sud intervient après que le premier ministre écossais Nicola Sturgeon a ordonné la fermeture des boîtes de nuit et a déclaré que les pubs ne peuvent offrir qu’un service à table dans le but de freiner le nombre croissant de cas causés par la variante Omicron

Le Premier ministre Boris Johnson n’a pas condamné les personnes voyageant d’Écosse en Angleterre pour célébrer, exhortant plutôt les fêtards à « profiter du Nouvel An mais d’une manière prudente et raisonnable ».

Les patrons de bar écossais ont exhorté Mme Sturgeon à «faire un Boris» et à revenir sur sa décision d’annuler les célébrations de Hogmanay.

L’organisme commercial Night Time Industries Association (NTIA) en Écosse a déclaré qu’il n’était « pas surprenant » que les gens envisagent de faire un voyage transfrontalier pour amener la nouvelle année.

Un porte-parole de la NTIA a déclaré : « L’industrie a constamment averti les gouvernements décentralisés que la fermeture de l’économie nocturne pourrait entraîner une escalade des fêtes à la maison et des événements illégaux compte tenu des restrictions de l’année dernière et du désir compréhensible de célébrer la nouvelle année. «

Pendant ce temps, les fêtards gallois devraient descendre à Bristol si le leader travailliste du Pays de Galles, Mark Drakeford, refuse de faire demi-tour sur des restrictions strictes.

Scott Lawrie, 37 ans, propriétaire de The Meadow House, le dernier pub d’Angleterre sur l’A1 avant de traverser l’Écosse, a déclaré : » Pouvoir échanger pour la période de Noël et du Nouvel An est une aubaine. «

M. Lawrie, qui a récemment repris le pub, a déclaré que les Écossais étaient déjà venus en masse en raison de conditions de verrouillage plus strictes à la frontière.

Il a ajouté : « Nous attendons des entraîneurs d’Écosse. »

Le gouvernement a conseillé aux gens de se tester avant d’assister à une fête du Nouvel An, cependant, il y a une pénurie à l’échelle nationale de tests de flux latéral.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a reconnu qu’une pénurie mondiale de flux latéral et que les tests PCR avaient un impact sur le Royaume-Uni.

Cependant, la UK Health Security Agency a déclaré que près de huit millions de kits de test seraient mis à la disposition des pharmacies d’ici le réveillon du Nouvel An.

En Écosse, seuls trois ménages peuvent socialiser dans des lieux intérieurs et extérieurs – y compris des bars, des restaurants, des théâtres, des cinémas et des gymnases – avec une distance sociale d’un mètre imposée.

Le service à table fait également son grand retour dans les lieux où l’on sert de l’alcool.

Pendant ce temps, au Pays de Galles, la détestée règle des six est de retour – avec seulement une demi-douzaine de personnes autorisées à se rencontrer dans les pubs, les cinémas et les restaurants.

Une distance sociale de deux mètres est requise dans les locaux publics et les bureaux, et les discothèques ont fermé leurs portes avant le réveillon du Nouvel An.

Et en Irlande du Nord, les boîtes de nuit ont fermé, les événements debout à l’intérieur sont interdits et seuls trois ménages distincts sont autorisés à se réunir – la règle des six revenant dans les pubs, les bars et les restaurants.

Mme Sturgeon a déclaré qu’il était « prudent » et « essentiel » de prendre des mesures pour réduire la transmission de la maladie afin « d’éviter le grand nombre de cas qui nous accablent ».

Quelque 15 849 cas positifs ont été enregistrés en Écosse hier – le nombre le plus élevé de pandémie « de loin » – tandis que 679 personnes étaient hospitalisées, soit 80 de plus que la veille.