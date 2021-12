L’invasion russe de l’Ukraine sera « terminée dans quelques jours » – Poutine achèvera « l’œuvre de sa vie » | Monde | Des nouvelles

Biden met en garde contre de « graves conséquences » si Poutine s’en prend à l’Ukraine

La nouvelle survient alors que la Russie intensifie sa présence militaire à la frontière de l’Ukraine. Avec plus de 175 000 personnes maintenant prêtes dans la région, les États-Unis ont averti leurs alliés que le dirigeant russe pourrait planifier une nouvelle invasion pour de vrai cette fois – et ont trouvé Moscou dans une humeur de plus en plus belliqueuse. Rien qu’au cours des derniers jours, Poutine a comparé la politique de l’Ukraine dans le Donbass, la région frontalière où la Russie mène une guerre séparatiste lente depuis 2014, à un « génocide » – des mots que Kiev craint peuvent être un prétexte pour envahir.

Konstantin Malofeyev, un magnat chrétien orthodoxe qui entretient des liens étroits avec les rebelles du Donbass, a déclaré : « La guerre ne durera pas une semaine. Ce sera fini dans quelques jours.

Tout le régime se retrouvera à Londres et racontera à tout le monde qu’ils seraient allés à Moscou avec leurs chars si le [west] ne les avait pas abandonnés.

Les États-Unis ont partagé des renseignements pour convaincre même les alliés européens les plus sceptiques que Poutine est peut-être prêt à concrétiser les ambitions quasi-impériales de la Russie au début de l’année prochaine, mais n’a pas encore conclu précisément quand ou s’il pourrait donner l’ordre d’envahir.

Des responsables et des analystes à Washington et en Europe, et même des personnes proches du Kremlin à Moscou, admettent que les véritables intentions de Poutine avec l’Ukraine restent un mystère.

Certains pensent qu’une accumulation de troupes est une forme de « contrôle réflexif » que la Russie a utilisé pour faire pression sur les États-Unis pour qu’ils stoppent l’expansion de l’OTAN.

D’autres voient dans les calomnies que Poutine jette sur le statut d’État de l’Ukraine comme un signe que le président est désormais prêt à résoudre ce qu’il considère comme le dilemme clé de la politique étrangère de ses deux décennies au pouvoir par la force si nécessaire.

Tatiana Stanovaya, fondatrice du cabinet de conseil politique R.Politik. dit : « C’est l’œuvre de sa vie. Tout ce qu’il a fait en tant que président a été de lutter contre l’expansion de l’OTAN.

Elle a ajouté: « Alors maintenant, il pense que c’est maintenant ou jamais. »

Les États-Unis ont mis en garde contre de graves conséquences si la Russie envahissait l’Ukraine.

La secrétaire d’État aux Affaires étrangères Liz Truss et le secrétaire d’État américain Antony Blinken « ont exprimé leur profonde inquiétude » au sujet de l’accumulation de troupes russes à la frontière avec l’Ukraine lors de leur réunion avant la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 à Liverpool samedi.

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (FCDO) a déclaré : « Tous deux ont convenu de leur soutien à l’Ukraine et ont exprimé leur profonde inquiétude face à l’accumulation de troupes russes à la frontière ukrainienne.

« En outre, ils ont déclaré que toute incursion de la Russie serait une erreur stratégique pour laquelle il y aurait de graves conséquences.

« Le ministre des Affaires étrangères et le secrétaire Blinken ont tous deux convenu de l’importance de défendre et de promouvoir la liberté et la démocratie, et de la nécessité d’une unité d’objectif du G7 pour y parvenir. »

Le couple a également parlé de coopération technologique et sécuritaire tout en soulignant la « nécessité pour l’Iran de s’engager de manière significative dans un accord nucléaire », a ajouté le FCDO.

Mme Truss a également rencontré la nouvelle ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock, au cours de laquelle ils ont évoqué la « nécessité de s’opposer aux régimes autocratiques qui menacent le monde libre », l’unité face à la « menace » de la Russie contre l’Ukraine, le protocole d’Irlande du Nord et le Crise migratoire européenne.

Lors d’une réunion virtuelle entre Joe Biden et Vladimir Poutine, la question de l’Ukraine a été discutée, mais tout comme la réunion virtuelle de M. Biden avec le Premier ministre chinois, Xi Jinping, aucune conclusion solide n’est ressortie de la rencontre.

Réagissant pour la première fois à son appel vidéo avec le président russe Vladimir Poutine cette semaine au sujet de l’agression du Kremlin le long de la frontière ukrainienne, le président Joe Biden a déclaré qu’il était « très direct » et que si Poutine décidait d’envahir l’Ukraine, il ferait face à des conséquences économiques » comme rien qu’il ait jamais vu. »

S’adressant à la presse à Washington, le président américain a déclaré : « Il n’y a pas eu de mots mâchés. C’était poli, mais j’ai été très clair : si en fait, il envahit l’Ukraine, il y aura de graves conséquences.

La Maison Blanche a déclaré plus tôt que Biden avait averti Poutine que les États-Unis « répondraient par des mesures économiques et autres fortes en cas d’escalade militaire », alors que la Russie renforce ses forces à sa frontière avec l’Ukraine.

La Russie déclare cependant que M. Biden concentre son attention sur Moscou pour détourner l’attention des échecs à la maison.

Peter Kuznick, professeur d’histoire à l’American University et co-auteur de Untold History of the United States a déclaré : « L’ambition à court terme de l’Amérique est de renforcer les cotes d’écoute de Biden en le décrivant comme le » dompteur de Poutine « .

Il a ajouté : « Son ambition à long terme est de préserver l’hégémonie américaine en Occident le plus longtemps possible.

Il a ajouté: « Ce que nous voyons, c’est une forte attaque contre Biden pour sa faiblesse de la part des républicains et une réponse mitigée des démocrates, dont certains font également pression sur Biden pour montrer à quel point il est dur. »

L’Union européenne est également préoccupée par les conséquences d’une invasion, en particulier comme ses voisins de la région.

Bruxelles considère la situation à la frontière dans le cadre d’une campagne plus large menée par la Russie contre l’UE et ses partenaires, ont déclaré des responsables de la commission, l’alignant sur l’utilisation de migrants par l’allié de Moscou, la Biélorussie pour faire pression sur les États de l’Est de l’UE et l’utilisation de l’approvisionnement en gaz pour forcer la Moldavie à réduire ses niveaux d’engagement avec l’UE.

Des responsables de la Commission européenne sont en contact quotidien avec l’administration Biden pour discuter de mesures de dissuasion potentielles, a déclaré un haut responsable de l’UE, mais aucune mesure détaillée ne devrait être annoncée par le bloc des 27 membres lors d’un sommet des dirigeants la semaine prochaine.

Un responsable de l’UE a déclaré: « Nous réagirons très vigoureusement en termes de sanctions que nous proposerons. »