L’invasion secrète du MCU Show de Samuel L.Jackson vient d’ajouter une joyeuse étoile de Gilmore

Deadline a appris que Christopher McDonald, connu sous le nom de Shooter McGavin dans le film classique d’Adam Sandler, Happy Gilmore, a été ajouté à la prochaine série Marvel pour Disney +. McDonald rejoint Jackson et Ben Mendelsohn, qui reprendra également son rôle de MCU en tant que Skrull Talos. Talos et Fury se sont rencontrés pour la première fois dans Captain Marvel, et la série d’événements de bandes dessinées croisées «présente une faction de Skrulls aux formes changeantes qui infiltrent la Terre depuis des années.