L’inventaire du MacBook Pro se fait rare au milieu des rumeurs d’actualisation imminente

L’inventaire en magasin du MacBook Pro 16 pouces fait actuellement défaut.

Comme l’a repéré le YouTuber Luke Miani, l’inventaire de la génération actuelle de MacBook Pro 16 pouces est rare dans les Apple Stores. Après avoir consulté le site Web de l’Apple Store, il s’est rendu compte que tous les magasins de détail autour de lui n’avaient pas de stock d’ordinateur portable.

Il y a 12 Apple Stores dans un rayon de 30 miles autour de moi et aucun d’entre eux n’a un seul MacBook Pro 16 pouces en stock… coïncidence ? Je pense que non pic.twitter.com/EQlRyQ8b6v – Luke Miani (@LukeMiani) 2 octobre 2021

J’ai personnellement vérifié les magasins Apple dans ma région et j’ai constaté qu’il n’y avait aucun inventaire à trouver pour les dix magasins qui se sont présentés dans ma recherche. L’ordinateur portable, bien qu’il soit disponible pour l’expédition, semble disparaître des Apple Stores partout.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

La découverte est très curieuse et pourrait être une indication de plus qu’Apple prévoit de sortir un nouveau MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces lors d’un événement virtuel en octobre. Les rumeurs sur le MacBook Pro redessiné, alimenté par un processeur Apple Silicon non encore annoncé, tourbillonnent depuis environ un an maintenant.

On s’attend à ce que le MacBook Pro soit doté d’un nouveau design, d’un écran mini-LED et d’un processeur Apple Silicon amélioré. il devrait également abandonner la barre tactile et ramener un certain nombre de connexions, notamment HDMI et une carte SD.

Quel que soit le MacBook Pro que vous utilisez, les meilleurs moniteurs 4K pour Mac 2021