L’INVENTEUR DE VACCIN MRNA EFFACÉ DES LIVRES D’HISTOIRE ⋆ .

Le 11 juin 2021, l’inventeur de la technologie du vaccin à ARNm1, le Dr Robert Malone, s’est exprimé sur le podcast DarkHorse sur les dangers potentiels des injections de thérapie génique COVID-19, animé par Bret Weinstein, Ph.D. Le podcast a été rapidement effacé de YouTube et Weinstein a reçu un avertissement.

Censurer une discussion scientifique avec le véritable inventeur de la technologie utilisée pour fabriquer ces clichés COVID-19 est plus que choquant. Mais la censure de Malone va encore plus loin que cela. Comme indiqué dans la vidéo ci-dessus, les réalisations scientifiques de Malone sont également effacées.

Wikipédia examine les contributions scientifiques de Malone

Pas plus tard que le 14 juin 2021, les contributions de Malone ont été largement incluses dans la section historique de la page Wikipédia des vaccins à ARN. Il a été répertorié comme ayant co-développé un « système de transfection d’ARN in vitro et in vivo à haute efficacité utilisant des liposomes cationiques » en 1989.

En 1990, il a démontré que “l’ARNm transcrit in vitro pouvait fournir des informations génétiques dans la cellule pour produire des protéines dans le tissu cellulaire vivant”. Malone faisait également partie de l’équipe qui a mené les premières expériences de vaccin à ARNm. Bref, sa connaissance scientifique des vaccins à ARNm est incontestable.

Deux jours plus tard, le 16 juin 2021, cinq jours seulement après l’apparition de Malone sur le podcast DarkHorse, son nom a été retiré de l’entrée Wikipedia. Maintenant, tout d’un coup, la découverte de l’administration de médicaments à base d’ARNm est accréditée auprès de chercheurs anonymes du Salk Institute et de l’Université de Californie, et ses recherches de 1990 confirmant que l’ARNm injecté peut produire des protéines dans les tissus cellulaires sont accréditées auprès de scientifiques anonymes de l’Université. du Wisconsin.

La biochimiste hongroise Katalin Kariko est maintenant soudainement saluée par les médias grand public comme l’inventrice des vaccins à ARNm.2 C’est un choix pratique, étant donné que Kariko est la vice-présidente senior de BioNTech, le créateur de l’injection COVID de Pfizer. La biographie non officielle de Kariko inclut également le fait d’être un informateur de la police de l’ère communiste.

Comme indiqué dans la vidéo présentée, cela va au-delà de la censure. C’est du révisionnisme — une réécriture de l’histoire à la « 1984 » pour s’adapter au récit officiel de l’époque. Le danger de cette tendance est incalculable.

Qu’a dit Malone à propos des vaccins à ARNm ?

Les messages à retenir que Malone a livrés sur le podcast de Weinstein étaient que le gouvernement n’est pas transparent sur les risques, que personne ne devrait être obligé de prendre ces injections expérimentales, que les risques l’emportent sur les avantages chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, et que ces qui se sont remis d’une infection naturelle par le SRAS-CoV-2 ne devraient pas recevoir l’injection. Dans une interview du 24 juin 2021 avec Tucker Carlson sur Fox News (ci-dessus), Malone a déclaré :3

« Je suis d’avis que les gens ont le droit de décider d’accepter ou non les vaccins, d’autant plus que ce sont des vaccins expérimentaux… Ma préoccupation est que je sais qu’il y a des risques mais nous n’avons pas accès aux données… avons vraiment les informations dont nous avons besoin pour prendre une décision raisonnable.

Une partie importante des raisons pour lesquelles nous ne disposons pas de données adéquates est que la Food and Drug Administration des États-Unis a délibérément décidé de ne pas exiger une collecte et une évaluation rigoureuses des données post-vaccination. Cela aussi a été révélé dans l’interview de DarkHorse de Malone.

Pourquoi la FDA a-t-elle opté pour une capture de données laxiste sur une toute nouvelle technologie jamais utilisée auparavant, destinée à la distribution de masse ? De toute évidence, sans capture de données post-injection, il n’y a aucun moyen d’évaluer la sécurité de ces produits. Vous ne pouvez pas identifier les signaux de danger si vous n’avez pas de processus pour capturer les données sur les effets et les évaluer toutes.

