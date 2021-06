L’inventeur des pages Web met aux enchères le code source du World Wide Web en tant que NFT | La technologie

Oubliez les mèmes et autres absurdités. Ici, nous avons un NFT qui en vaut vraiment la peine. A combien sera-t-il mis aux enchères ?

Les TVN Ils révolutionnent la vente d’art numérique et la collection. Ils résolvent un problème que l’on croyait insoluble : garantir l’originalité d’un article numérique.

La technologie NFT emploie la blockchain de Bitcoin ou similaire pour donner à un fichier numérique la catégorie unique et original, et puisque personne ne peut falsifier la blockchain, personne ne peut la truquer.

Cela permet, par exemple, que vous pouvez vendre ou acheter un dessin numérique, un mème, un fichier ou tout ce que vous voulez, en tant qu’objet original. Et bien qu’il existe des millions d’exemplaires identiques, vous avez l’original car il est certifié par la blockchain. Vous avez une explication plus détaillée dans cette vidéo :

L’engouement pour le NFT a conduit à des situations absurdes, telles que payer des millions de dollars pour un mème, ou pour des dessins numériques, des fichiers et d’autres phénomènes de valeur discutable.

Si les gens veulent dépenser de l’argent pour un TVN, c’est au moins pour quelque chose qui a une vraie valeur historique, il a dû penser Sir Tim Berners-Lee, l’inventeur des pages Web, a mis aux enchères chez Sotheby’s le code source original du World Wide Web, au format NFT.

Sir Tim Berners-Lee a créé la norme World Wide Web (WWW) en 1989, y compris le protocole HTTP que nous utilisons encore aujourd’hui. C’est littéralement l’inventeur des pages web. Il a imaginé un moyen de créer des pages avec du texte et des photos hébergées sur un ordinateur, et de les lier ensemble à l’aide d’hyperliens associés à des mots, comme ce lien vers la biographie de Sir Tim Berners-Lee sur Wikipedia.

le code source WWW Il est open source, tout le monde peut le voir et l’utiliser. Mais Berners-Lee a décidé de vendre aux enchères le code original en langage C qu’il a créé en 1989 à l’aide d’un ordinateur NeXT, conçu par Steve Jobs lorsqu’il a été retiré d’Apple.

Le NFT mis aux enchères contient différents éléments :

Les fichiers originaux avec le code source original du World Wide Web, qui datent du 3 octobre 1990 et du 24 août 1991. Ils comprennent 9 555 lignes de code et l’implémentation des 3 langages et protocoles inventés par Berners-Lee : HTML, HTTP et URL Une visualisation vidéo du code, d’une durée de 30 minutes Une représentation graphique du code créée en Python, et signée par Tim Berners-Lee Une lettre dans laquelle l’inventeur des pages web réfléchit au processus de création du code.

“C’était amusant de revérifier le code”, explique Berners-Lee dans la lettre. “C’est incroyable de voir les choses que ces quelques lignes de code, avec l’aide d’un gang incroyable et croissant de contributeurs à travers la planète, ont suffisamment dirigé pour devenir ce qu’est le Web maintenant. Pas une seule fois je n’ai senti que je pouvais me détendre et asseyez-vous, car le web était et est en constante évolution. Ce n’est toujours pas le mieux possible : il y a toujours du travail à faire !

L’enchère, qui n’a pas de prix de départ, se clôturera le 30 juin.

Ça y est un NFT historique Ça vaut le coup d’enchérir sur… Le code source original authentique de l’Internet moderne. Qu’est-ce qui est plus important que cela dans l’univers en ligne ?