L’inventeur du World Wide Web met son code source original aux enchères en tant que NFT

L’inventeur du World Wide Web, Tim Berners Lee (. Image)

Après que le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, ait mis aux enchères son premier tweet, une autre signature numérique qui fait beaucoup de bruit est le code source original du World Wide Web de l’informaticien britannique Sir Tim Berners-Lee. L’artefact né numérique sera mis aux enchères en tant que NFT (Non Fungible Token) chez Sotheby’s. Les enchères commencent à 1 000 USD et se poursuivront pendant sept jours à partir du 23 juin.

Le NFT sera composé de quatre éléments, une visualisation animée du code par Berner-Lee, un fichier original horodaté avec le code source, une affiche numérique du code complet à partir des fichiers originaux utilisant Python, une lettre écrite par Sir Tim réfléchit au code et au processus de création, tous ces éléments signés numériquement.

Le code source d’origine comporte 9 555 lignes dans le fichier référencé par le NFT et traite du processus de mise en œuvre des trois langages, HTML, HTTP et URI et des protocoles écrits pour la première fois par Sir Berner-Lee.

Selon Sir Berners-Lee, puisqu’il est informaticien, il est naturel pour lui de signer numériquement un artefact entièrement numérique et de le mettre aux enchères en tant que NFT. L’argent de la vente aux enchères ira à des initiatives que lui et Lady Berners-Lee soutiennent.

