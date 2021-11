L’invention géniale de LIDL pour que les enfants se divertissent lors de longs trajets en voiture | La vie

L’enseigne de supermarché lance un gadget simple et pas cher qui permettra aux plus petits de la maison de profiter de longs trajets en voiture et de se divertir plus facilement.

Il y en a encore beaucoup ? C’est la phrase fatidique qui montre que vos enfants s’ennuient dans la voiture. Pour eux, les longs voyages peuvent être très peu divertissants et cela peut les rendre plus indisciplinés.

Actuellement, il existe des voitures qui ont la possibilité de mettre des films à l’arrière et les tablettes peuvent également les distraire. LIDL a suivi cette idée et nous propose désormais un nouveau produit.

Ceci est une table de voyage portable. Il est idéal pour les trajets routiers, mais aussi pour se rendre en avion ou en train. Les plus petits s’amuseront à soutenir leurs cahiers de coloriage sur cette table. Il est confortable et peut même être plié.

Il a une feuille lavable pour peindre avec des marqueurs solubles dans l’eau, parfait pour quand ils commencent à dessiner. Lors du pliage, l’enfant peut utiliser la sangle rembourrée pour le transporter avec lui partout.

Dispose de 14 poches en filet et de 8 compartiments séparés, plus une poche zippée. Peintures, jouets, cahiers et tout ce dont vous avez besoin peuvent être rangés sur votre table de voyage. Vous pouvez même réparer une tablette facilement et commodément.

C’est un produit qui Cela vous donnera la tranquillité d’esprit lors des voyages et cela les amusera. Son prix est de 12,99 euros et il nous semble que c’est un prix très conseillé.

Ce n’est pas la première fois que LIDL nous propose des produits à bon prix qui peuvent nous être utiles. Que ce soit à la maison ou à l’exercice, nous pouvons trouver une offre pour nous.

Nous vous laissons ici quelques-unes des promotions que vous pouvez actuellement trouver dans LIDL :

N’oubliez pas que si vous souhaitez en savoir plus sur les offres de produits pour vous, nous sommes toujours à votre écoute. Ne tardez pas à acquérir la table de voyage ou l’un des autres produits, car chez LIDL, ces promotions volent toujours.