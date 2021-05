L’investissement a augmenté après les réductions d’impôts de Trump ⋆ .

Les données de l’administration Trump montrent que les réductions d’impôts stimulent les investissements.

Le mois dernier, l’éminent économiste libéral Paul Krugman avait la curiosité d’un tweet. Krugman a rejeté, même ridiculisé, l’idée qu’une poussée des investissements comme celle que l’administration Trump avait promis de ses réductions d’impôt sur les sociétés s’était jamais matérialisée. Mais le graphique d’accompagnement de Krugman montre une ligne que l’on pourrait s’attendre à ce que les partisans des réductions d’impôt sur les sociétés tracent. La part de l’investissement dans le PIB commence à augmenter presque exactement au moment où la loi sur les réductions d’impôts et l’emploi devrait provoquer une telle hausse.

Intrigué, j’ai fouillé dans les données et créé mon propre graphique. Vous pouvez le voir ci-dessus. Il compare l’investissement juste avant la fin d’un cycle économique à l’investissement au tout début du cycle économique. Le calendrier d’une politique par rapport au cycle économique est important si vous essayez de comprendre son effet sur l’investissement: l’investissement a tendance à diminuer à mesure que vous avancez plus tard dans le cycle économique et, par définition, vous rapprochez de la prochaine récession. (Les récessions servent de serre-livres au début et à la fin du cycle économique).

Comme vous pouvez le voir, après les réductions de l’impôt sur les sociétés de l’administration Trump, la part de l’investissement dans le PIB était la plus élevée qu’elle ait été au cours des quatre derniers trimestres de tout cycle économique depuis 1990. Son niveau moyen sur les quatre trimestres précédant le COVID-19 la contraction au T2 2020, de 13,16%, était de 3,63 points de pourcentage supérieure à celle du premier trimestre du cycle économique, T2 2009, où elle était de 9,53%. Oui, le niveau élevé d’investissement dans les dernières étapes du boom Dotcom qui est devenu un effondrement au deuxième trimestre 2001 se rapproche à 3,42 pour cent. Mais si l’investissement à la fin du mandat de Trump a dépassé celui pendant le boom de Dotcom, les données ne racontent pas l’histoire de Paul Krugman. Ils racontent l’histoire racontée par les partisans des réductions d’impôt sur les sociétés de l’administration Trump.

Maintenant, pour être honnête, il est peu probable que mon tableau soit le dernier mot sur un sujet aussi complexe et important que les effets de la politique fiscale. Mais aucun graphique ne l’est. Pas même si cela vient d’un lauréat du prix Nobel d’économie comme Paul Krugman.

Joseph W.Sullivan a siégé au Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche en tant que conseiller spécial du président, ainsi qu’économiste, de 2017 à 2019.

