L’investissement américain à lui seul ne résoudra pas la crise des migrants en Amérique centrale

in

Un volet clé du plan de l’administration Biden pour s’attaquer aux causes profondes de la migration en provenance d’Amérique centrale est d’attirer davantage d’investissements étrangers dans la région, d’améliorer les opportunités économiques et de donner aux gens une raison de rester.

Le vice-président Kamala Harris a récemment annoncé un partenariat avec 12 entreprises et organisations du secteur privé pour soutenir le «développement économique inclusif» dans le triangle nord de l’Amérique centrale, qui comprend le Guatemala, le Honduras et le Salvador. Les agences gouvernementales américaines, y compris le Département d’État, travailleront également avec les gouvernements de la région pour éliminer les obstacles à l’investissement international et favoriser de nouveaux partenariats avec le secteur privé.

Parmi les engagements, Mastercard soutient 1 million de petites entreprises de la région ; Chobani crée un incubateur de startups pour les entrepreneurs alimentaires au Guatemala ; Microsoft étend l’accès haut débit à jusqu’à 3 millions de personnes d’ici juillet prochain ; et Nespresso commence à s’approvisionner en café au Salvador et au Honduras et étend ses opérations existantes au Guatemala avec un investissement minimum de 150 millions de dollars d’ici 2025.

Bien que le manque d’investissements étrangers soit loin d’être le seul facteur qui pousse les gens à faire le voyage vers le nord, l’idée est que l’amélioration des conditions économiques contribuera à la stabilité globale de la région, qui a longtemps souffert d’une corruption persistante, de la faiblesse des institutions gouvernementales et de la niveaux de crimes violents.

“Le bénéfice de cet effort ne se manifestera probablement pas du jour au lendemain, mais en vaudra la peine”, a déclaré Harris à propos de l’initiative. “Nous comprenons que notre travail s’inscrit dans le contexte de facteurs de longue date et profondément enracinés.”

Mais les experts disent qu’il y a un long chemin à parcourir pour persuader les migrants potentiels que les opportunités économiques chez eux sont meilleures que ce qu’ils pourraient trouver aux États-Unis.

“La somme d’argent qui doit être investie dans ces pays pour vraiment commencer à faire une brèche en matière d’emploi – en permettant aux gens de gagner des salaires pour répondre à leurs besoins de base – est bien plus importante que ce que nous avons vu récemment”, a déclaré Oscar Chacon, directeur exécutif d’Alianza Americas, un réseau d’organisations d’immigrants latino-américains et caribéens aux États-Unis.

Actuellement, une moyenne d’environ 76% des travailleurs dans les trois pays du Triangle du Nord occupent des emplois informels, souvent mal rémunérés – en tant que vendeurs de rue, travailleurs domestiques, ouvriers agricoles et dans les industries de services – sans salaire mensuel fixe ni avantages sociaux. Ils ne paient généralement pas d’impôts, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas accéder aux pensions du gouvernement ou au crédit des institutions financières, et travaillent souvent dans de mauvaises conditions avec peu de sécurité d’emploi ou d’assurance qu’ils peuvent répondre aux besoins fondamentaux de leurs familles.

De plus, les investissements étrangers directs dans la région ont été minimes au cours des dernières décennies. En 2019, dernière année pour laquelle des données sont disponibles, les investissements étrangers au Salvador, au Honduras et au Guatemala s’élevaient à un peu moins de 2,2 milliards de dollars combinés, selon les données de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. En comparaison, les migrants qui ont quitté ces pays ont envoyé un total de 22 milliards de dollars d’envois de fonds chez eux cette année-là.

Nicole Narea/Vox

Cela suggère que les niveaux d’investissement étranger requis pour changer le calcul entourant les décisions des gens de migrer sont beaucoup plus importants que ce que la région a reçu dans le passé. L’initiative de Harris ne représente donc qu’un point de départ.

Et les experts disent qu’il devrait être associé à d’autres mesures pour améliorer la qualité de vie dans le Triangle du Nord et ne pas se faire au détriment de partenariats avec des organisations locales qui pourraient avoir une meilleure idée de la façon d’utiliser efficacement les dollars américains que les grandes multinationales. entreprises.

Les États-Unis doivent aider les pays du Triangle du Nord à préparer leur main-d’œuvre à de meilleures opportunités

Le partenariat public-privé de Harris reconnaît que mettre immédiatement de l’argent dans les poches des gens est la première étape vers une amélioration significative de la qualité de vie dans le Triangle du Nord.

Pour les défenseurs des immigrés et les groupes de la société civile travaillant dans la région, cette compréhension est un changement bienvenu par rapport à la décision de l’ancien président Donald Trump de réduire d’un tiers l’aide américaine à la région, ainsi que par rapport au programme axé sur la sécurité de l’administration Obama, qui a lié l’aide américaine à la capacité des gouvernements à sévir contre le crime et à réduire les taux d’homicides.

Mais la question se pose de savoir ce qui se passe si cet argent cesse de couler à long terme – disons, si les élections de mi-mandat aux États-Unis entraînent des changements dans la direction du Congrès, ou s’il y a un changement d’administration en 2024.

Une solution potentiellement plus durable consiste à s’assurer que la main-d’œuvre du Triangle du Nord est prête à attirer plus d’investissements étrangers et à rivaliser pour des emplois de meilleure qualité sur un marché mondial. Cela peut également contribuer à atténuer les inégalités structurelles dans ces économies, qui sont dominées par des élites, dont beaucoup soudoient des politiciens pour permettre leurs pratiques commerciales illicites et anticoncurrentielles.

Mais une telle transformation de la main-d’œuvre pourrait prendre bien plus d’une décennie.

« Pour que le Honduras, le Salvador et le Guatemala soient vraiment compétitifs pour de bons emplois, il y a un peu de travail à faire en termes de préparation de la main-d’œuvre réelle dans ces pays pour être en mesure d’assimiler la possibilité de un Microsoft ou Google ou toute autre entreprise technologique qui veut faire des investissements lourds dans ces pays », a déclaré Chacon.

Cela signifie améliorer l’éducation – et pas seulement l’éducation formelle, mais aussi la formation professionnelle qui peut permettre aux étudiants de combler les niches recherchées par les investisseurs internationaux.

« Nous n’avons toujours pas un niveau d’éducation suffisant pour fabriquer ou assembler des voitures ou des ordinateurs », a déclaré Lester Ramirez, directeur de la gouvernance et de la transparence à l’Association for a More Just Society, un groupe de la société civile basé au Honduras. « C’est quelque chose sur lequel nous devrions travailler si nous voulons faire partie du marché mondial. »

Cela implique également des améliorations plus fondamentales de la qualité de vie, telles que la garantie que les travailleurs sont en bonne santé et ont accès aux soins médicaux, et qu’il existe un État de droit.

Le Costa Rica, qui a attiré 2,5 milliards de dollars d’investissements étrangers directs en 2019 – plus que tous les pays du Triangle du Nord réunis – peut servir de modèle potentiel à cet égard. Contrairement au Triangle du Nord, il a investi dans la préparation d’une main-d’œuvre qualifiée pour être compétitive, et pas seulement pour des emplois mal rémunérés, a déclaré Chacon.

“Les investisseurs au Costa Rica sont très convaincus que les règles sont solidement en place, qu’ils disposent d’un très bon système de freins et contrepoids et qu’il n’y a pratiquement aucune corruption que quiconque puisse signaler”, a-t-il déclaré. “C’est très différent du Guatemala, du Honduras et du Salvador.”

Les entreprises américaines peuvent aider à lutter contre la corruption – tant qu’elles n’exploitent pas les travailleurs

Il y a des avantages et des inconvénients à faire venir de grandes entreprises multinationales pour investir dans le Triangle du Nord.

Ils peuvent aider à intégrer davantage de personnes dans l’économie formelle et paieront des impôts, ce qui peut contribuer à soutenir un filet de sécurité sociale que les gouvernements de la région n’ont pas été en mesure de fournir jusqu’à présent.

C’est important parce que les pays du Triangle du Nord ont des taux d’imposition effectifs parmi les plus bas au monde. Les travailleurs occupant des emplois informels ne paient généralement pas d’impôts et les entreprises locales tentent souvent de s’y soustraire, ce qui a entravé la capacité des gouvernements à fournir des services sociaux.

Les recettes fiscales du Guatemala en 2019, par exemple, ne représentaient que 13,1% de son PIB – les plus faibles parmi les pays d’Amérique latine et des Caraïbes, qui, en comparaison, ont rapporté près de 23% de leur PIB en moyenne.

« Le secteur privé en Amérique centrale a démontré, décennie après décennie, qu’il n’est vraiment pas disposé à payer des impôts plus élevés pour réinvestir dans le capital humain des peuples d’Amérique centrale », a déclaré Paul Angelo, chargé d’études sur l’Amérique latine au Council on Foreign. Rapports.

Bien que les entreprises américaines puissent également essayer de ne pas payer leur juste part d’impôts, elles sont toujours meilleures que leurs homologues d’Amérique centrale à cet égard.

De plus, les entreprises américaines peuvent être un partenaire plus fiable pour l’administration Biden que les acteurs gouvernementaux de la région qui ont perpétué les problèmes qui poussent les gens à fuir.

Juan Orlando Hernández, le président du Honduras, a été nommé complice des crimes liés à la drogue de son frère par les procureurs américains et fait toujours l’objet d’une enquête par le ministère de la Justice. Nayib Bukele, le président d’El Salvador, s’est taillé une réputation de « dictateur millénaire » pour ses tactiques musclées telles que l’envoi de troupes pour faire pression sur les législateurs pour qu’ils approuvent le financement de la lutte contre le crime et évincer ses détracteurs à la Cour suprême du pays et au bureau du procureur général. .

« Dans les pays du Triangle du Nord, nous n’avons pas vraiment d’esprit démocratique ou réformiste [government] partenaires », a déclaré Angelo. “Et je pense donc qu’il est tout à fait naturel que le gouvernement américain cherche à s’associer au secteur privé, et en particulier aux entreprises américaines dont nous savons qu’elles respectent généralement l’état de droit.”

Mais l’influence des entreprises américaines dans la région n’a pas été entièrement positive dans le passé. Ils se sont livrés à leur propre type de pratiques commerciales d’exploitation : par exemple, empêchant les lieux de travail de se syndiquer en emmenant simplement leur entreprise dans un autre pays de la région pour s’assurer une main-d’œuvre bon marché, a déclaré Chacon.

Il a ajouté que le gouvernement américain a historiquement ignoré ces pratiques et autorisé les entreprises américaines à perpétuer le « capitalisme vorace ». L’administration Biden ne peut pas permettre aux entreprises internationales de répéter ces erreurs. Tout comme l’administration Biden porte son attention sur les droits des travailleurs aux États-Unis, elle devrait faire de même en Amérique centrale, a déclaré Chacon.

Et certains disent que l’administration devrait concentrer ses efforts principalement sur la coordination avec les groupes de la société civile locale, qui comprennent mieux les défis sur le terrain que n’importe quelle grande entreprise ou organisation multinationale ou même agence gouvernementale américaine. Harris a donné la priorité aux rencontres avec de tels groupes dès le début – en particulier au Guatemala, qui a la société civile la plus développée des trois pays – mais les défenseurs de la région veulent voir encore plus de collaboration.

Les groupes de la société civile du Triangle du Nord sont “beaucoup plus déterminés à faire en sorte que les projets soient couronnés de succès”, a déclaré Chacon. « Les États-Unis feraient beaucoup mieux non seulement en investissant davantage, mais en investissant dans un nouvel ensemble de partenaires, à la fois dans les zones rurales et dans les villes. »

Soutenez-vous le journalisme explicatif de Vox ?

Un électorat informé est essentiel au bon fonctionnement de la démocratie. Vox vise à fournir des informations claires et concises qui aident les gens à comprendre les problèmes et les politiques qui affectent leur vie – et cela n’a jamais été aussi vital qu’aujourd’hui. Mais notre journalisme explicatif distinctif coûte cher. Le soutien de nos lecteurs nous aide à garder notre travail gratuit pour tout le monde. Si vous avez déjà contribué financièrement à Vox, merci. Si ce n’est pas le cas, pensez à faire une contribution aujourd’hui à partir de 3 $ seulement.