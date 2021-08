L’investissement dans les infrastructures d’Old Trafford de 20 millions de livres sterling de la famille Glazer comprend le «nettoyage» – Man United News And Transfer News

Le terrain en difficulté d’Old Trafford de Manchester United a bénéficié de quelques travaux de terrain cet été.

Selon Sky Sports, le club a modernisé les vestiaires et les installations médiatiques d’après-match, qui ont été déplacées dans la zone du tunnel.

«La saison dernière, les équipes à l’extérieur étaient hébergées dans une structure temporaire en raison des protocoles Covid-19.

“Maintenant, United a agrandi son vestiaire à domicile et a déplacé l’équipe à l’extérieur dans un nouveau vestiaire à l’extérieur plus grand de l’autre côté du tunnel des joueurs.” Rapports du ciel.

«Cela fait partie d’un programme global de travaux sur le terrain – le club a dépensé plus de 20 millions de livres sterling tout au long de l’été et cette saison.

«Ils ont peint et nettoyé les tribunes et les poutres en porte-à-faux, refait le terrain, installé de nouveaux projecteurs dans le stade et installé des sièges de barrière dans J Stand.

«De nouvelles installations pour personnes handicapées – le hall rouge et noir à l’arrière de Stretford End et dans d’autres parties du terrain – devraient également ouvrir bientôt. D’importants travaux sur les terrains et les installations de Carrington – le terrain d’entraînement du club – sont également en cours.

“Tout ce travail est séparé des travaux à plus long terme auxquels le coprésident Joel Glazer s’est engagé lors du Forum des fans en juin.”

Il est facile d’être quelque peu sceptique quant à l’investissement, qui semble minime étant donné le montant du sous-investissement ces dernières années et l’énorme dégradation qui a été autorisée depuis que les Glazers ont pris le contrôle du club.

Par exemple, énumérer le « nettoyage des stands » comme une mise à niveau de l’infrastructure est scandaleux. Le nettoyage n’est normalement pas classé comme une amélioration du bâtiment.

Le montant est une goutte dans l’océan par rapport à ce qui est nécessaire. 20 millions de livres sterling ne sont guère plus que les dividendes que la famille Glazer retire du club chaque année pour plumer leurs propres nids.

L’article de Sky, qui respire la propagande de Glazer à ce sujet et n’est attribué à aucun journaliste en particulier, cite Joel Glazer lors de ce récent forum de fans :

“Old Trafford est au cœur de Manchester United et bien que nous ayons dépensé plus de 100 millions de livres sterling au cours des 10 dernières années pour des projets d’infrastructure, nous allons maintenant accélérer le processus de planification d’investissements et de mises à niveau beaucoup plus importants du stade.”

Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de viande sur les os de cette vague promesse et nous, à The Peoples Person, ne retenons pas notre souffle.