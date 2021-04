L’investissement de 300 000 dollars de Garry Tan dans Coinbase en 2013 vaut désormais 2,4 milliards de dollars

Compartir

Garry Tan, éminent investisseur providentiel et fondateur d’Initialized Capital, a été l’un des premiers investisseurs à fournir un financement de démarrage à Coinbase il y a huit ans.

Moins d’une décennie plus tard, et après la cotation très attendue du Nasdaq pour les actions COIN de Coinbase, l’investissement de 300000 USD de Tan dans Coinbase en 2013 vaut désormais 2,4 milliards de dollars.

Coinbase a fait ses débuts au Nasdaq le 14 avril à 381 dollars par action, ce qui en fait l’une des cotations les plus médiatisées de l’année sur le marché boursier américain.

En 2013, lorsque Tan a investi dans Coinbase, il n’était pas clair si Bitcoin serait reconnu comme un actif mondial et une réserve de valeur établie.

À l’époque, il n’y avait pas beaucoup d’échanges réputés, et les rares qui existaient étaient souvent piratés. Le renversement de Tan a eu lieu avant le mont monumental. Gox hack qui a vu des milliards de dollars de BTC volés.

Même après le lancement, Coinbase n’a pas toujours tendance à la hausse. Selon le co-fondateur de Coinbase, Fred Ehrsam, de 2014 à 2017, l’entreprise a fait face à de nombreuses difficultés.

Ehrsam a dit:

«Au fil du temps, les crypto-monnaies se sont développées, tout comme l’entreprise. Un simple portefeuille #Bitcoin est devenu des produits individuels et institutionnels pour soutenir une économie cryptographique en plein essor. entreprise de plus de 1000 personnes. Il y avait de sérieuses difficultés. Au cours des 3 années entre 2014 et 2017, le monde extérieur pensait que les crypto-monnaies étaient mortes. Plus d’un tiers des employés sont partis. Cependant, les crypto-monnaies ont continué de croître. @ethereum est arrivé sur le et a prouvé que les applications cryptographiques natives étaient possibles, ouvrant un tout nouveau monde de possibilités. “