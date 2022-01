L’investissement de détail dans Bitcoin se tarit alors que le prix tombe en dessous de 50 000 $ la veille de New York

L’intérêt des détaillants pour le marché du Bitcoin (BTC) est à la baisse. L’analyste réseau Will Clemente a confirmé :

Le PDG de CryptoQuant, Ki Young Ju, a fait écho à ces sentiments, notant que le volume de recherche de Google pour la principale crypto-monnaie avait atteint son plus bas niveau annuel. Il expliqua :

« Le volume de recherche de Google pour Bitcoin vient d’atteindre son plus bas niveau en un an. Si vous êtes toujours intéressé par les crypto-monnaies, vous avez peut-être confiance en l’avenir du marché des crypto-monnaies. Historiquement, les gens qui restaient jusqu’à ce que les intérêts de la vente au détail aient atteint leur point le plus bas ont finalement gagné ce match. »