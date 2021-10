L’investissement de MassMutual Bitcoin a triplé en valeur en dollars

Visitez l’article original*

L’achat de 100 millions de dollars de bitcoins de la compagnie d’assurance du Massachusetts en décembre 2020 vaut désormais plus de 300 millions de dollars.

MassMutual a plus que triplé la valeur en dollars de son investissement en bitcoins en moins d’un an. La compagnie d’assurance a acheté un montant non divulgué de BTC pour 100 000 000 $ le 10 décembre 2020, alors que le prix du bitcoin oscillait autour de 18 500 $.

La Massachusetts Mutual Life Insurance Company a plus que triplé son investissement en bitcoins en moins d’un an. Le précédent sommet BTC/USD avant le 10 décembre était de 19 918 $, et au moment de la rédaction, un bitcoin valait plus de 60 000 $.

En décembre, MassMutual a obtenu un achat de 100 millions de dollars de bitcoins par l’intermédiaire du fournisseur institutionnel de services de bitcoins NYDIG. La compagnie d’assurance basée dans le Massachusetts a sauté dans le train du battage médiatique Bitcoin avec l’annonce de son acquisition millionnaire, habilitée par l’aide de NYDIG.

MassMutual a expliqué en décembre que son acquisition de BTC faisait partie d’une stratégie visant à rester diversifié tout en profitant des nouvelles opportunités qui se présentent, a rapporté le Wall Street Journal. En plus de l’achat de 100 millions de dollars de bitcoins, MassMutual a acquis une participation de 5 millions de dollars dans NYDIG lui-même.

La quantité précise de bitcoins que MassMutual a achetée est inconnue, mais compte tenu de l’époque de l’annonce, des approximations peuvent être faites. Le 10 décembre 2020, le prix historique du Bitcoin (ATH) était de 19 918 $. Au moment de la rédaction, un bitcoin vaut plus de 60 000 $, ce qui signifie que MassMutual a plus que triplé son investissement en moins d’un an.

Alors que Bitcoin commence à se rapprocher de son ATH actuel de 64 895 $, les Bitcoiners sont principalement bénéficiaires en termes de dollars, et il en va de même pour les institutions.

Jack Dorsey’s Square, par exemple, a officiellement plus que doublé son argent sur son investissement Bitcoin. L’achat de 220 millions de dollars de BTC par la société vaut désormais plus de 470 millions de dollars. La MicroStrategy de Michael Saylor est également bien dans le vert. L’investissement de 3,16 milliards de dollars de la société dans BTC vaut désormais plus de 6,7 milliards de dollars.