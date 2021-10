L’investissement des PE dans l’immobilier baisse de 45% au troisième trimestre 2021: Savills India

Les centres de données ont obtenu la part la plus élevée d’environ 34 % du total des investissements en capital-investissement au troisième trimestre 2021.

Selon le dernier rapport de Savills India, une société mondiale de conseil en immobilier, les entrées d’investissements en capital-investissement dans le secteur immobilier indien se sont élevées à 477 millions de dollars (35 milliards de roupies) au cours du troisième trimestre 2021, marquant une baisse de 45% en glissement trimestriel.

L’afflux d’investissements s’est élevé à 3,3 milliards de dollars (233 milliards de roupies) de janvier à septembre 2021, soit près de la moitié (49%) des entrées d’investissements que le secteur a connues tout au long de 2020. Ce ralentissement temporaire de l’activité d’investissement peut être attribué à une décision retardée. -faire par les investisseurs face à la pandémie.

Selon le rapport, les centres de données ont obtenu la part la plus élevée d’environ 34% du total des investissements en capital-investissement au troisième trimestre 2021. Les centres de données se sont avérés résistants à l’impact de la pandémie actuelle en Inde. Avec le besoin croissant de connectivité numérique entraînant une forte augmentation de l’utilisation des données, la demande de centres de données a également grimpé en flèche.

« Au fur et à mesure que le programme de vaccination s’accélère, nous verrons la confiance des entreprises gagner du terrain. Malgré la pandémie, l’année 2021 a continué d’être témoin de certaines transactions de marque dans tous les segments de l’immobilier », a déclaré Diwakar Rana, directeur général, Marchés des capitaux, Savills India.

Le troisième trimestre 2021 a également vu le premier investissement de l’Inde par un fonds de pension mondial dans un actif de R&D en sciences de la vie, où Ivanhoé Cambridge et Lighthouse Canton ont investi conjointement 100 millions de dollars (7,4 milliards de roupies) dans des installations de R&D en sciences de la vie à Genome Valley, Hyderabad. Savills India s’attend à ce que l’Inde renforce sa position dans l’arène mondiale des sciences de la vie dans le monde post-pandémique, présentant ainsi une opportunité lucrative pour les investisseurs en capital-investissement se concentrant sur l’immobilier de R&D en sciences de la vie.

