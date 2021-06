L’investissement dirigé par Carlyle dans PNB Housing est injuste pour les actionnaires minoritaires, selon une société de procuration

in

Le cours de l’action PNB Housing Finance a augmenté de 94% en une semaine à Rs 852,20 à la Bourse de Bombay (ESB).

La société de conseil en procuration Stakeholders Empowerment Services (SES) a déclaré mardi que l’émission préférentielle proposée par PNB Housing Finance est contraire aux intérêts des actionnaires publics, des actionnaires de PNB et du gouvernement.

Dans une note aux investisseurs institutionnels, la société de procuration, dirigée par l’ancien Sebi ED JN Gupta, a fait valoir qu’une émission de droits aurait été une option plus juste et meilleure pour lever des capitaux. SES a recommandé aux actionnaires publics de PNB Housing de voter contre la résolution sur l’attribution préférentielle.

“En termes absolus, les actionnaires de détail existants sont dilués de 5,83 %, en termes relatifs, il y a une dilution de près de 34 %”, a déclaré SES.

“Les actionnaires détenant près de 85% des actions, ont soit décidé de faire une offre préférentielle, soit ont volontairement donné leurs droits/sacrifiés (c’est-à-dire PNB)”, a déclaré SES, ajoutant que les personnes contrôlant ignoraient l’existence d’actionnaires minoritaires. « À première vue, SES trouve cet accord injuste pour les actionnaires publics de la société et les actionnaires de PNB. En tant qu’actionnaire majoritaire de la société, PNB a fait exploser la valeur », a-t-il déclaré dans une note.

Le financier du logement avait précédemment convoqué une assemblée générale extraordinaire (AGE) le 22 juin pour approuver les actionnaires sur la levée de capital proposée. La semaine dernière, le conseil d’administration de PNB Housing a approuvé l’attribution préférentielle de Rs 3 200 crore d’actions et Rs 800 crore de bons de souscription à Carlyle, le véhicule d’investissement familial d’Aditya Puri Salisbury Investments, General Atlantic et Alpha Investments à Rs 390 par action.

Le prêteur a également déclaré qu’Aditya Puri était susceptible d’être nommé au conseil d’administration de la société en tant qu’administrateur désigné par Carlyle. L’opération déclenchera également une offre ouverte d’acquisition de 26% auprès du public selon les normes Sebi. L’offre ouverte sera faite à Rs 403 par action.

« L'offre ouverte n'est qu'une simple formalité compte tenu du prix actuel du marché. Il est hautement improbable qu'un actionnaire apporte ses actions », a déclaré SES.

Certains experts estiment également que l’émission préférentielle de PNB Housing Finance ne nuit pas aux investisseurs.

Amit Tandon, fondateur et directeur général (MD) d’Institutional Investor Advisory Services (IiAS), a déclaré : « La transaction n’est pas préjudiciable aux investisseurs en soi. Mais depuis que le prix de l’action a grimpé, la structure de l’accord est maintenant remise en question. » Le prix de l’action a augmenté parce qu’Aditya Puri, ancien directeur général de HDFC Bank, a investi et rejoint le conseil d’administration, a-t-il ajouté.

SES a toutefois également fait part de ses inquiétudes quant à la dilution des fonds propres des particuliers après l’émission préférentielle de PNB Housing Finance. Après l’injection de capital, la participation de PNB passera à 20 %, tandis que la participation des sociétés du groupe Carlyle passera à 50 %. Actuellement, PNB détient une participation de 33 % dans PNB Housing et les entreprises Carlyle détiennent 32 % dans le prêteur hypothécaire.

