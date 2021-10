L’investissement immobilier alors que le régime de retraite devient plus populaire

Un nombre croissant de personnes qui approchent de l’âge de la retraite utilisent l’investissement immobilier comme un pécule. Pourquoi le logement au Royaume-Uni est-il considéré comme un investissement si sûr ?

Il y a eu une augmentation importante du nombre d’achats de biens immobiliers à louer dans la tranche d’âge 60-64 ans, selon un récent rapport de Paragon Bank. L’investissement immobilier dans la tranche d’âge a augmenté de 52% entre juin 2020 et juin 2021, ce qui est plus que dans toute autre tranche d’âge.

Cette augmentation des acquisitions de logements pour les personnes approchant l’âge de la retraite est un indicateur clair de la confiance encore ressentie dans le marché du logement britannique. À l’heure actuelle, avec des taux d’épargne à des plus bas historiques et des marchés boursiers notoirement volatils, un investissement immobilier bien conseillé est un atout qui peut récolter les meilleures récompenses pour les propriétaires.

Cependant, les jeunes propriétaires locatifs sont toujours désireux d’investir, selon le rapport. En effet, malgré la montée en puissance des investisseurs plus âgés, la majorité des propriétaires locatifs se situent dans la tranche d’âge 35-50 ans.

L’une des principales raisons du nombre croissant de propriétaires âgés pourrait être une augmentation du nombre de personnes prenant une retraite anticipée ou licenciés, explique Richard Rowntree, directeur général de Paragon Bank. Avec certaines industries plus durement touchées par la pandémie, il pourrait y avoir plus de personnes choisissant d’utiliser la propriété pour augmenter leur caisse de retraite afin de remplacer un revenu précédent.

Rowntree ajoute : « Ou ce sont simplement des propriétaires expérimentés qui ont profité du congé du droit de timbre pour réduire leurs coûts d’achat. Bien sûr, malheureusement, l’héritage peut également donner lieu à un coup de pouce ponctuel.

« Bien qu’il y ait eu une forte augmentation du nombre de propriétaires âgés achetant de nouvelles maisons, il était également encourageant de voir la majorité des achats en termes absolus être effectués par des personnes âgées de 35 à 50 ans. Cela suggère qu’il existe un solide pipeline de jeunes propriétaires en pleine croissance. portefeuilles.

Options d’emprunt pour les propriétaires âgés

Alors que les jeunes investisseurs auront plus d’options hypothécaires à leur disposition, les produits hypothécaires plus tard dans la vie se développent. Chez Paragon Bank, la limite d’âge maximale est de 85 ans, ce qui signifie que les acheteurs âgés de 60 à 64 ans ont encore environ 20 ans pour rembourser leurs prêts.

Les emprunteurs ont plus de chances d’être acceptés par les prêteurs s’ils ont de bons antécédents de crédit. Des revenus plus élevés sont bien sûr un autre bonus lors de la souscription d’un prêt hypothécaire. Les prêteurs ont tendance à considérer les emprunteurs plus âgés comme une option plus risquée, les acheteurs doivent donc être en mesure de prouver leur capacité à rembourser leur hypothèque.

D’autres options incluent des hypothèques à vie ou à libération conditionnelle. C’est là que vous libérez de l’argent dans une propriété existante que vous pouvez ensuite dépenser. Vous remboursez l’hypothèque lorsque vous décédez ou emménagez dans une maison de soins avec la vente de la propriété.

Avantages de l’investissement immobilier au Royaume-Uni

Pour de nombreux investisseurs, le marché immobilier britannique continue d’être considéré comme un endroit sûr pour garder votre argent. D’autant plus que les taux d’épargne restent bas, les rendements ainsi que la croissance du capital que vous pouvez obtenir à partir de briques et de mortier sont très attractifs.

Mis à part les fluctuations mensuelles et régionales, les prix des logements au Royaume-Uni n’ont augmenté qu’au cours des 10 dernières années. Le marché de la location au Royaume-Uni est également fort et les gens louent maintenant plus longtemps avant d’acheter. Un nombre élevé de locataires signifie une forte demande, ce qui se traduit par de bons rendements dans tout le pays, mais particulièrement dans certains endroits.

En termes de variation annuelle des prix, Londres a enregistré la hausse de valeur la plus lente. Des régions telles que le nord-ouest, le nord-est et les Midlands ont toutes connu des augmentations plus spectaculaires des prix des logements ces dernières années. Alors que le gouvernement continue de se concentrer sur le « nivellement vers le haut », et que l’accent est davantage mis sur les zones éloignées de la capitale, cette tendance devrait se poursuivre. Les villes du nord et des Midlands sont également plus abordables, ce qui signifie que les investisseurs peuvent avoir un point de départ beaucoup plus bas pour réaliser un investissement immobilier réussi.

BuyAssociation propose une gamme d’opportunités d’investissement immobilier disponibles à travers le Royaume-Uni. Parcourez certaines de nos offres en cours ou contactez-nous pour plus d’informations.