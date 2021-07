L’investissement immobilier dépasse 1,35 milliard de dollars au deuxième trimestre 2021, montre une multiplication par neuf en glissement annuel: JLL

Les tendances d’investissement au cours des trois derniers mois soulignent une tendance clé – La forte confiance des investisseurs dans le secteur immobilier indien.

Les investisseurs institutionnels ont déployé 1,357 milliard de dollars sur le marché indien de l’immobilier commercial au deuxième trimestre (avril-juin) 2021, ce qui représente une multiplication par neuf d’une année sur l’autre, selon le rapport “Capital Markets Update Q2 2021” de JLL publié aujourd’hui. Les déploiements d’immobilisations au cours de la période d’avril à juin ont représenté le deuxième trimestre le plus actif en cinq ans.

Selon JLL, le rythme et le volume des investissements au cours de la dernière décennie ont été soutenus par l’introduction des fiducies de placement immobilier (FPI) en 2014, la loi sur la réglementation et le développement immobiliers en 2016 (RERA), les transactions Benami (interdiction) Loi et assouplissement progressif des normes d’investissement direct étranger au fil des ans.

« Malgré la deuxième vague de COVID qui a frappé l’Inde en avril de cette année, les six premiers mois de 2021 ont vu des investissements de 2,7 milliards de dollars, soit 53 % du total des investissements observés en 2020. Les investisseurs font preuve de résilience et s’adaptent à l’environnement incertain. L’assouplissement des blocages au cours des trois premiers mois de 2021 a également donné aux investisseurs une expérience directe du monde post-pandémique. Cela a conduit à une réévaluation des risques et les allocations d’actifs ont connu un changement ultérieur au deuxième trimestre 2021 », a déclaré Radha Dhir, PDG et chef de pays, Inde, JLL.

«La première moitié de 2021 a vu une plus grande participation des investisseurs et bien que l’impact économique créé par la deuxième vague conduira à un ralentissement de la croissance en 2021, les investissements dans l’immobilier devraient maintenir leur élan. De notre point de vue, les investisseurs institutionnels ont passé le test décisif de la résilience lors de la résurgence de la pandémie et devraient engager plus de capitaux en 2021 », a-t-elle ajouté.

«Le secteur de l’entreposage et de la logistique a été le plus grand bénéficiaire pendant la pandémie et a attiré des investissements totaux de plus d’un milliard de dollars au cours du deuxième trimestre 2021. L’entreposage représentait 55% des parts tandis que la vente au détail représentait 20% du total des investissements au cours du trimestre. En outre, l’industrie des centres de données a suscité un fort intérêt des opérateurs et des investisseurs avec divers fonds explorant des stratégies d’entrée », a déclaré le Dr Samantak Das, économiste en chef et responsable de la recherche et du REIS, Inde, JLL.

Un mélange d’investissements défensifs et opportunistes domine les transactions du deuxième trimestre 2021

jees investissements dans les secteurs de l’entreposage et de la logistique ont été attractifs en raison du passage croissant des achats en ligne des achats discrétionnaires aux produits de première nécessité. D’importants fonds mondiaux ont investi auprès de développeurs et d’opérateurs d’entreposage, car l’échelle et l’empreinte régionale sont les principaux différenciateurs du secteur. Certains fonds suivent des stratégies opportunistes en investissant dans des actifs commerciaux de renom et ont investi de manière sélective dans des centres commerciaux bien établis.

L’orientation des investissements passe de la région au portefeuille d’actifs

Le changement de stratégie d’investissement d’actifs spécifiques vers des investissements de type plate-forme avec des développeurs de renom a conduit à un passage de l’approche des actifs et des régions à l’approche du portefeuille. Étant donné que la plupart des entrepôts, ainsi que des actifs commerciaux, sont également situés dans des villes de niveau 2 et 3 en dehors des grands métros, la part de « Pan-Inde » a pris de l’importance.

Perspectives

Les tendances d’investissement des trois derniers mois soulignent une tendance clé : la forte confiance des investisseurs dans le secteur immobilier indien. L’expérience acquise au cours de l’année écoulée a aidé les investisseurs à faire face à la résurgence plus grave de Covid et guidera l’avenir. Bien que l’impact économique créé par la deuxième vague entraînera un ralentissement de la croissance en 2021, les investissements dans l’immobilier devraient rester solides tout au long de l’année.

Les secteurs défensifs comme l’entreposage et les centres de données sont susceptibles de gagner le devant de la scène, tandis que les actifs de bureau gagneront en intérêt avec une plus grande visibilité sur le travail à partir des tendances de bureau. Le marché des FPI devrait encore bénéficier d’un nouvel élan, car la réduction de la taille des lots d’unités de FPI devrait entraîner une plus grande participation des détaillants. Les perspectives de croissance des centres de données devraient attirer des capitaux au stade du développement avec des plans d’expansion ambitieux de la part des acteurs des centres de données. Les investisseurs institutionnels ont réussi le test décisif de la résilience lors de la résurgence de la pandémie et devraient engager davantage de capitaux en 2021.

