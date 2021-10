L’investissement immobilier institutionnel en Inde en hausse de 17 % en glissement annuel au troisième trimestre : JLL

Les progrès de la vaccination et la poursuite des mesures de relance budgétaire sont des outils importants pour rétablir la normalité et garantir la croissance économique perdue pendant la période de pandémie.

Les investissements institutionnels ont affiché une croissance de 17 % en glissement annuel au cours du troisième trimestre 2021 (juillet-septembre), les investisseurs continuant de conclure des transactions malgré l’incertitude et les perturbations dues à la résurgence, selon la « mise à jour des marchés des capitaux Q3 2021 » de JLL publiée aujourd’hui.

Cependant, par rapport au T2 2021, les volumes enregistrés au cours du trimestre sont en baisse de 47% sur une base séquentielle. La reprise des investissements au cours des neuf premiers mois de 2021 a été meilleure que l’année pandémique puisque des transactions totales de 2 977 millions de dollars ont été enregistrées contre 1 534 millions de dollars au cours de la période précédente.

La croissance modérée des transactions est probablement due à des retards dans le processus de transaction influencés par les restrictions de voyage. Cependant, certains fonds avec des horizons à long terme ont augmenté leur appétit pour le risque en investissant dans des portefeuilles d’actifs opportunistes. Les FPI cotées ont continué à lever des dettes à faible coût et à utiliser le produit pour acquérir des actifs à des valorisations attrayantes.

Dans toute l’Inde, les investisseurs devraient s’inspirer de l’amélioration des mesures opérationnelles de diverses classes d’actifs, car les espaces de bureaux commerciaux ont connu une croissance de 8% en glissement annuel de l’absorption nette à 5,85 millions de pieds carrés au troisième trimestre 2021, tandis que les ventes résidentielles ont augmenté de 65% sur un base trimestrielle séquentielle enregistrant des ventes de plus de 32 000 unités.

Croissance de 17 % des investissements en glissement annuel au troisième trimestre 2021

«Des analystes proches des investissements au cours du troisième trimestre 2021 révèlent qu’il a été plus équilibré, le secteur résidentiel représentant 29% du total des investissements, suivi du secteur alternatif – Data Center (DC) représentant 22% des parts. Le projet à usage mixte résidentiel et commercial a représenté 19% du total des investissements. Les investissements au cours du trimestre ont été étendus par rapport aux investissements dans seulement deux secteurs au cours du troisième trimestre 2020 », a déclaré Lata Pillai, MD et chef, Marchés des capitaux, Inde, JLL.

« La Banque de réserve de l’Inde a maintenu ses taux directeurs inchangés malgré les craintes d’inflation, car l’entretien soutenu de la croissance économique reste une priorité. Il a maintenu ses prévisions de croissance du PIB à 9,5% pour l’exercice 2021-2022, s’attendant à une forte croissance économique au cours des prochains trimestres », a-t-elle ajouté.

Le secteur résidentiel a connu une croissance robuste des ventes de 47% au cours des neuf premiers mois de 2021 par rapport à la même période de 2020. Le troisième trimestre a prouvé que la résurgence de la pandémie avait un impact limité car les ventes ont augmenté de 65% sur une base séquentielle.

« Le déblocage prudent de l’économie, l’accélération du rythme de vaccination et la synergie d’accessibilité ont conduit à une croissance continue des ventes d’unités résidentielles. Les flux d’investissement dans le segment résidentiel ont été impactés en raison de la perception accrue du risque, de la crise bancaire parallèle et des changements structurels dans le secteur. Le troisième trimestre a été témoin d’une augmentation du financement par emprunt pour les projets qui ont reçu de bonnes réponses des acheteurs de maisons en raison des antécédents du développeur. Les investisseurs sont susceptibles d’injecter plus de capitaux dans le segment résidentiel vers des projets en cours d’achèvement », a déclaré le Dr Samantak Das, économiste en chef et responsable de la recherche et du REIS (Inde), JLL.

Dans les classes d’actifs alternatives, les centres de données suscitent un vif intérêt, car l’industrie devrait doubler sa capacité de 499 MW au premier semestre 2021 à 1007 MW d’ici la fin de 2023. La pandémie a accéléré la demande pour l’industrie des DC tiers. Les investisseurs et acteurs de DC ont augmenté leurs engagements au cours des 6 derniers mois pour mettre en place de nouveaux centres de données indiquant un fort potentiel de croissance. Des plans d’investissement de 3 milliards de dollars mettent en évidence le potentiel de croissance de cette industrie.

Mumbai, NCR-Delhi et Bengaluru attirent 77% d’investissements au troisième trimestre 2021

Mumbai, avec des investissements accrus dans le secteur des DC et des flux de capitaux dans certains projets résidentiels, est en tête du classement des investissements avec une part de 39 %. Bengaluru a enregistré un investissement au niveau de l’entité dans un projet à usage mixte (résidentiel et commercial) conduisant à une part de 19% tandis que NCR-Delhi avec des transactions dans le segment résidentiel et d’entreposage avait également une part similaire. Les transactions d’espace de bureau ont été réduites en raison d’un retard probable dans le processus de diligence raisonnable et des investisseurs évaluant le déroulement du travail à partir du scénario de bureau.

Perspectives – des vents économiques favorables pour stimuler les investissements au dernier trimestre de 2021

Les progrès de la vaccination et la poursuite des mesures de relance budgétaire sont des outils importants pour rétablir la normalité et assurer la croissance économique perdue pendant la période de pandémie.

Peu de thèmes d’investissement devraient perdurer

La cotation des futures FPI par les investisseurs institutionnels devrait stimuler la création de portefeuilles dans toutes les catégories, tandis que les FPI cotées existantes élargiraient leur portefeuille existant grâce à une croissance inorganique. Les fonds institutionnels avec des portefeuilles diversifiés à travers les actifs et les zones géographiques sont susceptibles d’être cotés plus tôt. Les investisseurs sont susceptibles de se concentrer sur des actifs à croissance locative stable pour assurer la visibilité des revenus. Bien que les actifs de bureaux continueront d’attirer un maximum d’investissements, les actifs défensifs comme la logistique et les centres de données offriraient des opportunités et devraient gagner du terrain. Le secteur de l’espace industriel et d’entreposage continuera d’attirer les investisseurs au stade du développement afin de maximiser les rendements, car le secteur devrait bénéficier du commerce électronique et de la logistique tierce (3PL). Comme la taille de l’industrie des centres de données de colocation en Inde devrait doubler d’ici 2023, elle devrait assister à une augmentation des flux de capitaux pour financer les plans d’expansion des opérateurs de DC.

