À la fin Jeux panaméricains 2019, le Chili a terminé à la huitième place du tableau des médailles. A cette occasion, il a dépassé le Pérou (9e), République dominicaine (10e), Equateur (11e) et Venezuela (12e). Une performance passionnante pour les JO de Tokyo.

Hors de cette illusion, le Comité Olympique Chilien regarde avec envie les performances historiques de la République Dominicaine et de l’Equateur au Japon. Les deux ont un fil conducteur : un investissement bien moindre que celui consenti par le Chili pour le rendez-vous en Asie.

Le pays des Caraïbes est en fête. A Tokyo, il a ajouté cinq médailles (deux d’argent et trois de bronze), confirmant la meilleure performance de son histoire. D’ailleurs, il ajoute cinq Jeux Olympiques en montant au moins une fois sur le podium. Une séquence qui a commencé à Athènes en 2004.

Pour le Japon, le pays a investi 21 millions de dollars via le ministère des Sports et en a ajouté six millions supplémentaires, grâce à la contribution privée du projet Création de rêves olympiques (CRESO). Le résultat: Marileidy Paulino et l’équipe mixte 4×400 ont obtenu l’argent. Zacarias Bonnat, Crismery Santana et l’équipe de baseball ont remporté le bronze.

L’Équateur a également réalisé un investissement record pour Tokyo. Oui, pour 2016, il a investi 41 millions de dollars, en 2021, le chiffre s’élevait à 53 millions de dollars US de la monnaie des États-Unis., axé sur une équipe de haute performance qui a profité à 261 athlètes. Parmi eux, Richard Carapaz (cyclisme) et Neisi Dajomes (haltérophilie) ont remporté l’or et Tamara Salazar (argent).

Malgré les critiques des athlètes eux-mêmes pour le manque de soutien, le pays a réalisé la meilleure performance de son histoire. Il a également participé à 14 disciplines et a reçu trois diplômes qui pourraient rendre la récolte encore plus importante.

Le Chili observe les deux pays en dehors du tableau des médailles et avec le sentiment d’une performance opaque, ce qui n’est pas cohérent avec le soutien reçu et met une alerte pour les Jeux Panaméricains. 250 millions de dollars ont été dépensés (y compris les Jeux paralympiques) et aucune médaille n’a été remportée. Seuls trois diplômes olympiques composaient une performance, qui devrait être analysée de manière plus critique dans son grand événement : Santiago 2023. Il n’y aura pas d’excuse.