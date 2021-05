L’investisseur activiste Trian réduit les enjeux de P&G et de Mondelez

Investisseurs chinois

La société d’investissement activiste Trian Fund Management LP a réduit sa participation dans deux sociétés de consommation de base, Procter & Gamble Co (PG.N) et la société de grignotines Mondelez International Inc (MDLZ.O), selon les dépôts réglementaires.

Trian, fondée par Nelson Peltz, Ed Garden et Peter May, détenait 8,9 millions d’actions P&G à la fin du premier trimestre, en baisse de 9,6% par rapport aux 9,8 millions d’actions qu’elle détenait à la fin du quatrième trimestre, selon un dossier réglementaire. .

Peltz a rejoint le conseil d’administration de P&G en 2018 après un âpre concours de procuration.

La société a également réduit sa participation dans Mondelez de 23% pour détenir 9,4 millions d’actions.

Les soi-disant dépôts 13F montrent ce que les gérants de fonds possédaient à la fin du premier trimestre et, bien qu’ils soient rétrospectifs, ils sont étroitement surveillés pour trouver des indices sur les tendances et les actions que certains gérants de fonds privilégient.

Basée à New York, Trian est connue pour proposer des correctifs opérationnels dans les sociétés de son portefeuille, souvent par le biais de livres blancs. La firme militante se présente comme un partenaire qui peut offrir des conseils constructifs plutôt que le raider d’entreprise qui a l’intention de séparer les entreprises.