L’investisseur climatique Dawn Lippert sur la levée d’un fonds de 60 millions de dollars et ce qui alimente la demande de technologies climatiques

Dawn Lippert, partenaire fondatrice d’Earthshot Ventures et PDG et fondatrice d’Elemental Excelerator. (Photo d’Excelerator Élémentaire)

Une organisation à but non lucratif ayant des liens avec Pacific Northwest a créé son premier fonds de capital-risque totalisant 60 millions de dollars pour investir dans des entreprises de technologie climatique. Le secteur s’emploie à éliminer les émissions de carbone des transports, de la production d’énergie, de l’agriculture et de la construction.

Elemental Excelerator a récemment annoncé son fonds Earthshot Ventures, dont les participants comprennent les notables locaux Microsoft et les propriétaires de Seattle Sounders Peter Tomozawa et Mark Agne.

Elemental soutient les startups de technologies climatiques via son accélérateur depuis 2009, investissant 43 millions de dollars dans des entrepreneurs dans l’espace. Le nouveau fonds est un capital-risque traditionnel et ciblera les entreprises à la recherche d’un financement d’amorçage de série B.

Alors pourquoi VC et pourquoi maintenant ? Tout est question d’opportunité et d’impact.

La lutte contre le changement climatique « est un défi vraiment urgent », a déclaré Dawn Lippert, PDG et fondatrice d’Elemental. « Donc, les dollars déployés et les choses faites aujourd’hui ont plus de valeur pour nous que les choses faites dans le futur. »

C’est un point de vue partagé par les investisseurs et les personnes soucieuses du climat du monde entier, et les dollars affluent. Les entreprises de technologie climatique ont levé presque autant au cours des six premiers mois de cette année qu’elles l’ont fait pour l’ensemble de 2020, selon PitchBook. Cela comprend des entrepreneurs de Washington, de l’Oregon et de la Colombie-Britannique, qui ont décroché plus de 2 milliards de dollars en capital-risque depuis la création de leur entreprise. Plus de la moitié de cette somme a été collectée depuis le début de 2020.

Un semis de sapin avec un drone DroneSeed en arrière-plan. (Photo de DroneSeed)

Elemental, qui est basée à Honolulu et Palo Alto, a investi dans les sociétés de technologie climatique du nord-ouest Evrnu, un recycleur de vêtements et la startup de reforestation DroneSeed.

Le regain d’enthousiasme pour le secteur des technologies climatiques – qui comprend des innovations dans l’énergie solaire et les batteries, les transports électrifiés, l’efficacité énergétique, la construction à faible émission de carbone et l’agriculture et les sources alimentaires respectueuses de la planète – est parfaitement logique pour Lippert. Le domaine a radicalement changé alors que les scientifiques avertissent que des efforts herculéens sont nécessaires pour éviter les pires impacts climatiques.

Lippert, qui a grandi à Seattle et à North Bend, vit maintenant à Hawaï, où nous l’avons récemment contactée pour cette interview. Les réponses ont été modifiées pour plus de clarté et de longueur :

. : Qu’est-ce qui alimente la demande de technologies climatiques ?

Lipper : « C’est ce qui se passe sur les marchés. Microsoft a rejoint un millier d’amis dans des engagements nets zéro et c’est vraiment un type de dynamique de marché différent en termes d’entreprises qui vont acheter des technologies de décarbonisation et vraiment engager des dollars de leurs résultats pour la carbonisation. C’est un signal de marché extrêmement important qui stimule l’investissement.

La deuxième [driver] est la politique. Nous constatons un alignement aux niveaux local, étatique, fédéral et international sur les politiques, à la fois des engagements en termes de voici ce que nous nous engageons à faire en tant que gouvernement, puis également des investissements réels via le projet de loi sur les infrastructures et de nombreuses villes mettant en œuvre l’énergie efficacité et beaucoup d’investissements sur le terrain également.

Stacy Flynn d’Evrnu présente ses textiles comme une réponse aux déchets environnementaux dans l’industrie du vêtement lors du sommet . 2018. (Photo . / Dan DeLong)

GW : Quel rôle joue le financement ?

Lipper : “L’une des choses qui est vraiment puissante pour débloquer l’échelle pour les entreprises est d’avoir un pipeline de financement mature de la recherche et développement du côté du gouvernement, au financement de démarrage jusqu’au financement de projets et à la dette, ainsi que les marchés du capital-investissement et des introductions en bourse. .

Nous assistons donc à un pipeline beaucoup plus sain au cours des 24 derniers mois de toutes ces couleurs d’argent et de tout ce financement alignés pour ces types d’entreprises afin de leur permettre de se développer.

GW : Mais même avec ces forces poussant dans la bonne direction, de nombreux investisseurs ont été brûlés lorsque les startups vertes ont fait long feu il y a une décennie. Comment les rassurer que cette fois est différente ?

Lipper : « Nous discutons beaucoup avec nos commanditaires (partenaires limités) et investisseurs potentiels sur la façon dont le profil de l’entrepreneur et de l’équipe fondatrice a changé. Ce que nous avons vu beaucoup en 2009, 2010, dans cette période, étaient des entrepreneurs qui avaient une expertise technique vraiment importante, mais qui n’avaient pas la même expertise approfondie pour faire évoluer les entreprises. Ils venaient peut-être d’un milieu de recherche où ils avaient beaucoup d’enthousiasme pour la technologie, mais apprenaient le côté commercial et la mise à l’échelle.

Les meilleures personnes dans la création d’entreprise veulent être dans le climat et c’est super excitant.

Ce que nous voyons maintenant parce qu’il y a eu une telle vague d’entreprises technologiques prospères que beaucoup de personnes qui ont construit ces entreprises à grande échelle voient le climat comme le prochain chapitre de leur vie et la mission de leur vie.

Beaucoup d’entre eux qui étaient dans la vingtaine lorsqu’ils ont créé leur entreprise sont dans la trentaine. Ils ont des enfants, ils comprennent que c’est vraiment important pour l’avenir. Nous voyons en fait ce genre de talent se marier avec des talents du marché de l’énergie et c’est une équipe fondatrice beaucoup plus convaincante.

C’est cette alchimie que nous ne voyions pas autant il y a 10 ans, et c’est très courant maintenant. Les meilleures personnes dans la création d’entreprise veulent être dans le climat et c’est super excitant.

GW : Qu’est-ce qui est excitant dans les nouvelles technologies que vous voyez ?

Lipper : « Je pense que les entreprises les plus intéressantes sont dans ces combinaisons étranges de systèmes et de technologies calcifiés existants, avec une nouvelle technologie : une entreprise qui applique l’apprentissage automatique à la science des matériaux pour une percée en matière de batterie. Donc, prendre quelque chose qui a déjà été utilisé dans d’autres industries et l’appliquer à l’un de nos problèmes climatiques vraiment difficiles. »

GW : Pouvez-vous penser à d’autres surprises innovantes ?

Lipper : « J’ai été étonné par la quantité d’innovations à venir, par exemple, autour des feux de forêt. La projection était que la Californie était censée réduire sa [carbon] de 10 à 15 % d’émissions en raison du COVID. Mais ensuite, à cause des incendies, leurs émissions ont en fait augmenté, peut-être jusqu’à 20 %.

Vous pensez à la façon dont vos divers gains sont compensés par des problèmes ailleurs, et cela n’est pas perdu pour les entrepreneurs et ils se déplacent rapidement dans cet espace pour voir ce qui peut être fait pour résoudre ce problème.

GW : Quels sont les défis à relever pour généraliser l’utilisation des technologies climatiques ?

Lipper : « Par exemple, nous investissons dans une société de bus électriques chez Elemental ou dans une société d’avions électriques. Cette technologie est meilleure que celle que nous avons actuellement, c’est moins cher, c’est plus sûr, c’est plus silencieux et ça fonctionne mieux. C’est une pièce importante du puzzle. Et l’autre pièce du puzzle, ce que nous avons fait chez Elemental au cours des 10 dernières années, est en fait de déployer cela dans les communautés.

En relation: La technologie climatique se réchauffe dans le nord-ouest du Pacifique alors que les startups lèvent plus d’un milliard de dollars depuis 2020

Qu’est-ce que cela prend, c’est comment vous procurez-vous cela en tant qu’agence de la ville ? Et il y a une énorme innovation qui est nécessaire en matière d’approvisionnement et d’éducation autour des agences municipales, de soutien aux fonctionnaires municipaux qui achètent des bus. Ils vont faire quelque chose de différent de ce qu’ils ont fait au cours des 30 ou 50 dernières années en termes de ce qu’ils achètent. Il y a donc tout ce côté de l’innovation qui est nécessaire pour déployer les choses.

Et la même chose serait vraie pour les avions électriques. Ce que nous avons vu lorsque nous avons investi dans notre entreprise d’avions électriques hybrides, c’est qu’il y a une quantité égale d’innovation qui est nécessaire de la part des partenaires de déploiement et de l’entreprise elle-même qui innove.

GW : Combattre le changement climatique est super intimidant. Qu’est-ce qui te donne de l’espoir ?

Lipper : «Ce que je vis au quotidien, ce sont des gens qui surmontent des obstacles incroyables avec juste une énorme quantité de courage et de persévérance pour réaliser quelque chose en quoi ils croient.

L’autre chose qui est intéressante maintenant, c’est que nous voyons tellement d’élan dans différents domaines de l’économie. C’est un peu revenir à cette idée que chacun a un rôle à jouer dans ces solutions. Et nous y pensons, chez Elemental, en termes de ce que nous appelons votre sphère d’influence. Comment appréhendez-vous votre sphère d’influence ? Qu’il s’agisse de votre famille, de votre quartier, de certaines décisions prises dans votre entreprise ou sur votre lieu de travail, votre rôle d’électeur et de membre de la société civile.

Il y a tellement de façons différentes pour les gens d’influencer ce qui se passe autour d’eux, et c’est aussi une cause d’optimisme énorme.

Parce que plus les gens voient ce qui se passe dans le climat, veulent se pencher, créer une planète vivable pour leurs enfants, et leurs petits-enfants, et leur avenir, ces sphères d’influence continuent de croître et de se chevaucher et deviennent vraiment irréversibles dans l’élan qu’elles créer dans notre société.

