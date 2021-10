L’investisseur de Big Short Michael Burry critique Shiba Inu ($SHIB) après sa hausse de 340%

Michael Burry, l’investisseur le plus connu pour son pari lucratif contre la bulle immobilière avant la crise financière de 2008, immortalisé dans le livre et le film « The Big Short », a révélé qu’il n’était pas un fan de Shiba Inu (SHIB) après le la crypto-monnaie a augmenté de plus de 340% au cours des 30 derniers jours.

Dans un tweet maintenant supprimé, le chef de Scion Asset Management a partagé la description de Coinbase de la crypto-monnaie et a souligné son offre, qui dépasse un quadrillion de jetons, en déclarant :

Je dis juste qu’un quadrillion de secondes équivaut à environ 32 millions d’années. Un quadrillion de jours équivaut à 2,7 billions d’années, ou TOUT LE TEMPS, depuis le début de l’univers, multiplié par 71 000. Autrement dit, inutile.

Le tweet, comme le rapporte Markets Insider, suggère que Burry ne considère pas la crypto-monnaie comme un bon investissement en raison de la grande quantité de jetons en circulation. Plus tôt cette année, le gestionnaire de fonds spéculatifs a tiré la sonnette d’alarme sur les crypto-monnaies, affirmant que le bitcoin était une bulle spéculative alimentée par l’effet de levier.

Burry a dans le passé déclaré qu’il n’avait rien contre le bitcoin, mais a remis en question la viabilité à long terme de la crypto-monnaie et l’intervention gouvernementale proposée était une menace.

Il a également ridiculisé le dogecoin après sa hausse des prix de 10 000%, le qualifiant de « petit-déjeuner du doge ». Shiba Inu a notamment augmenté de plus de 340% au cours du mois dernier, les données de la blockchain montrant que plus de 750 000 portefeuilles contiennent désormais au moins un jeton SHIB.

L’investisseur a comparé le battage médiatique autour du bitcoin et d’autres crypto-monnaies aux actions de mèmes et autres actifs populaires aux bulles précédentes dans les entreprises immobilières et Internet. Burry a déclaré qu’ils étaient poussés par « la ferveur spéculative à des hauteurs folles » à partir desquelles il y aurait une chute spectaculaire.

Notamment, Burry a aidé par inadvertance à lancer la tendance des actions mèmes, car il a investi dans GameStop en 2009 avant que d’autres investisseurs sur les réseaux sociaux ne le découvrent et décident de le prolonger. Burry, plus tard, a averti que le rassemblement de GME était devenu incontrôlable. Sa dernière mise à jour de portefeuille montre des paris contre Tesla et Ark Invest.

