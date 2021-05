Polygone (MATIC)

L’investisseur de Shark Tank, Mark Cuban, soutient la solution Ethereum Layer 2, Polygon

Mark Cuban de la renommée de Shark Tank est de plus en plus impliqué dans l’espace crypto.

De l’ouverture d’une plateforme de jetons non fongibles (NFT) à la prise en charge ouverte d’actifs cryptographiques tels que Bitcoin et Ethereum, Cuban est l’un des fervents partisans de la cryptographie malgré un passé mouvementé.

Cuban ajoute un polygone au portefeuille de l’entreprise

Alors qu’un projet de cryptographie à grande capitalisation comme Bitcoin obtient la chaleur sur ses besoins en énergie, d’autres protocoles de crypto à petite capitalisation attirent de manière agressive plus d’investisseurs.

Le dernier en date est le facilitateur de la finance décentralisée (DeFi) Polygon of Matic. Dans un message publié sur son compte Twitter officiel, la solution de mise à l’échelle Ethereum layer two a annoncé l’ajout de son protocole au portefeuille d’entreprises de Mark Cuban.

La divulgation a été confirmée par l’investisseur milliardaire lui-même, qui a retweeté le message du protocole Ethereum. Polygon a également été ajouté à son site Web, confirmant davantage son investissement dans le projet.

Cubain a parcouru un long chemin à son avis sur les crypto-monnaies. Commentant l’année dernière le principal actif numérique, le propriétaire de Dallas Mavericks a dit un jour que Bitcoin était inutile. Il s’est également moqué de la crypto en disant qu’il préfère acheter des bananes plutôt que de détenir du BTC.

Mais les choses ont changé depuis. Il a commencé par soutenir le paiement Bitcoin pour les achats de billets des Mavericks et n’a pas regardé en arrière. En outre, il a annoncé l’ajout de la crypto-monnaie Dogecoin basée sur les mèmes et est devenu un partisan vocal du cours de crypto, notant que les crypto-monnaies redéfiniraient finalement l’espace financier.

Cubain n’a pas arrêté d’investir dans l’espace crypto. Il a fondé Lazy.com pour que les artistes numériques puissent afficher facilement leurs objets de collection NFT et a jeté son poids derrière Bitcoin crypto-actif assiégé.

À la suite d’une annonce par le patron de Tesla, Elon Musk, de sa décision d’interrompre le paiement Bitcoin pour les voitures Tesla en raison d’énormes coûts environnementaux, Cuban a déclaré que son équipe professionnelle de basket-ball, les Mavs, continuerait à soutenir les paiements BTC. Selon l’investisseur Shark Tank, la tendance déflationniste de Bitcoin en fait une meilleure réserve de valeur que l’or, et son utilisation continue aidera l’environnement, profitant ainsi à la société.

Bitcoin est depuis tombé de son piédestal élevé de 65000 dollars à la mi-avril à 40000 dollars au moment de la publication. Une combinaison de la critique de Musk concernant son protocole minier de preuve de travail (PoW) énergivore et d’une répression réglementaire des paiements cryptographiques dans le plus grand pays minier BTC au monde, la Chine, a entraîné une chute des prix du Bitcoin. Il a chuté jusqu’à 30 000 $ avant de remonter à 40 000 $.

Lazy.com pour intégrer Polygon

Ethereum a connu une croissance exponentielle depuis l’adoption de DeFi et la montée en puissance des NFT. Mais son succès a révélé ses défauts. Le réseau blockchain qui tente de migrer vers un algorithme de consensus de preuve d’enjeu (PoS) a été confronté au double mal des frais de gaz élevés et de la congestion du réseau.

Les solutions de mise à l’échelle de couche deux comme Polygon sont venues à la rescousse, permettant aux utilisateurs de créer et de confirmer des transactions plus rapidement et à moindre coût. Le prix de Polygon a augmenté de plus de 9000% au cours des derniers mois et se négocie à 2,20 $, selon Coingecko.

En plus d’une bonne année, Cuban a confirmé que Polygon serait également intégré à sa plate-forme NFT Lazy.com.

Selon lui, cela sera bénéfique pour la plateforme et l’écosystème NFT.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.