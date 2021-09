L’investisseur de ZEE cherche à retirer MD Punit Goenka ; appelle à une AGE

in

Invesco et OFI Global China Fund IIC ont proposé les noms de Surendra Singh Sirohi, Naina Krishna Murthy, Rohan Dhamija, Aruna Sharma, Srinivasa Rao Addepalli et Gaurav Mehta pour le poste d’administrateurs indépendants du conseil.

Les actionnaires de Zee Entertainment Enterprises, Invesco Developing Markets Fund (anciennement Invesco Oppenheimer Developing Markets Fund) et OFI Global China Fund llC ont convoqué une assemblée générale extraordinaire (AGE) des actionnaires cherchant à révoquer Punit Goenka, MD, ZEEL, du conseil d’administration avec deux administrateurs indépendants – Ashok Kurien et Manish Chokhani. Invesco et OFI Global China Fund IIC ont proposé les noms de Surendra Singh Sirohi, Naina Krishna Murthy, Rohan Dhamija, Aruna Sharma, Srinivasa Rao Addepalli et Gaurav Mehta pour le poste d’administrateurs indépendants du conseil.

Selon la déclaration de fin de soirée aux bourses, Zee Entertainment a déclaré que les deux actionnaires détiennent 18% des actions de la société et cherchent à nommer six de ses propres candidats au conseil d’administration de Zee. Cependant, juste avant l’AGE du 14 septembre 2021, Ashok Kurien et Manish Chokhani ont démissionné du conseil d’administration de la société. Cette décision intervient après que la société de conseil en vote Institutional Investors Advisory Services (IiAS) ait soulevé des préoccupations en matière de gouvernance d’entreprise dans la société en demandant aux actionnaires de ne pas voter pour la reconduction du duo au conseil d’administration de la société lors de l’AGE.

Invesco a déclaré que ZEEL étant tenu de demander l’approbation du ministère de l’Information et de la radiodiffusion dans le cadre de la nomination des nouveaux administrateurs indépendants, il a joint les déclarations et informations pertinentes requises de chacun des administrateurs indépendants proposés. “En conséquence, nous demandons à la société de soumettre une demande auprès du ministère pour obtenir l’approbation de la nomination des administrateurs indépendants proposés au plus tôt”, a-t-il déclaré.

Selon l’IIAS, Ashok Kurien était le fondateur du groupe Zee et bien que la société l’ait reclassé en tant que non-promoteur, aucun dépôt réglementaire requis ni aucune approbation des actionnaires n’ont été demandés pour le même groupe, ce qui le classe donc en tant que promoteur. « Avoir les anciens promoteurs au conseil d’administration peut entraver la capacité des administrateurs à prendre des décisions difficiles », a-t-il déclaré. Pendant ce temps, Manish Chokhani, selon l’IIAS, siégeait au comité d’audit au cours de l’exercice 20 et était responsable des pertes sur les transactions entre parties liées, ce qui a entraîné une érosion significative de la richesse des actionnaires.

