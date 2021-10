L’investisseur légendaire Bill Miller soutient le Bitcoin, moins optimiste sur les Altcoins qui survivent

Dans une récente interview, le légendaire investisseur américain William H. Miller III a partagé ses dernières réflexions sur Bitcoin et les altcoins.

Miller est le fondateur, président et directeur des investissements de la société d’investissement Miller Value Partners, ainsi que le gestionnaire de portefeuille des fonds communs de placement de la société « Opportunity Equity » et « Income Strategy ».

Avant de fonder Miller Value Partners, Bill Miller et Ernie Kiehne ont fondé Legg Mason Capital Management, et ils ont travaillé en tant que gestionnaires de portefeuille du Legg Mason Capital Management Value Trust depuis sa création en 1982.

Il est important de souligner que Miller n’est pas votre gestionnaire de fonds moyen. Comme CNBC l’a noté en juin 2018, la séquence de 15 ans de Miller (jusqu’en 2005) à battre le S&P 500 est toujours une référence qu’aucun gestionnaire actif ne peut toucher.

Dans sa « 4Q 2020 Market Letter », Miller a dit ceci à propos de Bitcoin :

« La Fed poursuit une politique dont l’objectif est de faire perdre de l’argent en termes réels aux investissements en espèces dans un avenir prévisible. Des entreprises telles que Square, MassMutual et MicroStrategy ont transféré de l’argent en bitcoin plutôt que d’avoir garanti des pertes sur les espèces détenues dans leur bilan. On estime que Paypal et Square à eux seuls achètent au nom de leurs clients la totalité des 900 nouveaux bitcoins extraits chaque jour.

« À ce stade, le bitcoin est mieux considéré comme de l’or numérique, mais présente de nombreux avantages par rapport au métal jaune. Si l’inflation s’accélère, ou même si ce n’est pas le cas, et que de plus en plus d’entreprises décident de diversifier une petite partie de leurs soldes de trésorerie en bitcoins au lieu d’espèces, alors le ruissellement relatif actuel en bitcoins deviendrait un torrent. Warren Buffett a appelé le bitcoin « poison à rats ». Il a peut-être raison. Bitcoin pourrait être de la mort-aux-rats, et le rat pourrait être de l’argent liquide.

Selon un rapport de Cointelegraph, lors d’une interview avec l’auteur William Green, Miller a déclaré qu’il était optimiste sur Bitcoin et a qualifié l’actif de « beaucoup moins risqué » aux prix actuels que les années précédentes. Miller, qui a adopté la position selon laquelle Bitcoin est une forme moderne d’or numérique, est un investisseur actif dans la cryptographie depuis plus d’une demi-décennie.

Ce rapport mentionnait également que Miller avait consacré environ 30 % de son portefeuille à Bitcoin en 2016, alors que le prix moyen était de 500 $, et que récemment Miller avait déposé une requête auprès de la SEC des États-Unis pour que Miller Opportunity Trust investisse dans Bitcoin via le GBTC de Grayscale.

Miller a apparemment dit à Green :

Bitcoin est beaucoup moins risqué à 43 000 $ qu’il ne l’était à 300 $. C’est maintenant établi, d’énormes capitaux de capital-risque y ont été investis, et toutes les grandes banques s’impliquent.

Miller a ensuite donné son avis sur les altcoins, affirmant que relativement peu d’autres projets parviendraient à trouver un succès durable aux côtés de Bitcoin et Ethereum. Miller a prédit que la volatilité du marché entraînerait une rotation massive des altcoins, la majorité tombant au bord du chemin :

Il y a 10 000 jetons et trucs différents qui flottent là-bas. Les chances que plus d’une poignée d’entre eux en valent la peine sont très, très faibles. Bitcoin, ethereum et quelques autres vont probablement être là pendant un certain temps.

Miller a également déclaré que l’échange cryptographique coté au NASDAQ, Coinbase, offrait une opportunité d’investissement potentielle aux investisseurs axés sur la valeur, affirmant que l’action Coinbase (COIN) détenait une « position par défaut pour les investisseurs de croissance ». Miller a déclaré qu’il était possible que l’action de Coinbase puisse croître pour dépasser la capitalisation boursière de Tesla de 790 milliards de dollars en capitalisant sur une « industrie en pleine croissance et en évolution ».

Clause de non-responsabilité

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.

Crédit d’image

Image parGerd Altmann de Pixabay